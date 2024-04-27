Разведка США считает, что президент России Владимир Путин не отдавал прямого приказа убивать оппозиционера Алексея Навального в феврале. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников WSJ, этот вывод «широко принят в разведывательном сообществе [США], его разделяют несколько ведомств, включая Центральное разведывательное управление, Управление директора нацразведки, а также разведывательное подразделение Госдепа».

Как отмечает WSJ, Путин, «вероятно, не планировал, чтобы это [смерть Навального] случилось тогда, когда это случилось». «Оценка не оспаривает виновность Путина в смерти Навального, а скорее указывает на то, что он, вероятно, не отдавал приказа об этом в тот момент», — подчеркивает газета.

Вывод американской разведки «добавляет больше загадочности в обстоятельства смерти» Навального, добавляет издание.

Об оценке спецслужб США были проинформированы их коллеги в некоторых европейских странах, пишет WSJ. Однако отдельные страны скептически относятся к выводу о том, что Путин не имел прямого отношения к смерти Навального, отмечает газета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что видел публикацию, и назвал ее «пустыми рассуждениями». «Я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Какие-то очень пустые рассуждения. Видимо, подкинули для субботнего чтива мировой аудитории», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Соратник оппозиционера Леонид Волков* назвал выводы разведывательного сообщества США «наивной» и «просто смешной». По его словам, они «явно ничего не понимают в том, как работает современная Россия».

«Это не мы». Что о смерти Навального говорят в российских элитах

Смерть Навального

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) 16 февраля 2024 года сообщило, что Навальный, отбывая срок в исправительной колонии №3 в поселке Харп, скоропостижно скончался после прогулки. В качестве причины смерти предварительно называли «оторвавшийся тромб«. Такую же версию озвучило ГУР Минобороны Украины, сославшись на собственные данные.

В СКР адвокату Навального вскоре заявили, что причина смерти не установлена, и потребуется повторная экспертиза. В медицинском свидетельстве, выданном матери оппозиционера, говорилось, что смерть наступила по естественным причинам.

Смерть Навального в колонии: что известно

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в первом заявлении после смерти Навального утверждал, что особой реакции Кремля на случившееся и каких-либо действий со стороны администрации президента не требуется, поскольку все положенные в подобных ситуациях проверки проводит ФСИН.

На тот момент доследственную проверку уже организовало и СУ СК России по ЯНАО. Общественная наблюдательная комиссия Ямала впоследствии объявила, что инспекция не выявила нарушений в работе колонии, где умер Навальный.

1 марта в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в московском районе Марьино прошло отпевание Навального. Похороны политика состоялись в тот же день на Борисовском кладбище в Братееве.

О подготовке обмена Навального

Сторонники Навального заявили, что власти России якобы собирались обменять его на одного из россиян, приговоренных к тюремному сроку за рубежом. В качестве наиболее вероятного кандидата на обмен называли предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии по делу об убийстве. Американские СМИ писали о возможном включении Навального в список для обмена заключенными еще в 2023 году.

Financial Times со ссылкой на немецких и американских чиновников подтвердила, что обмен действительно планировался. Издание констатировало, что после смерти Навального российской стороне будет крайне сложно заполучить Красикова из-за отсутствия сопоставимой фигуры для обмена.

О переговорах между Россией, США и Германией по поводу сделки об обмене Навального сообщал и немецкий Bild. WSJ писала, что идею обменять Навального на Красикова активно лоббировала в правительстве США бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

18 марта в своем предвыборном штабе Путин впервые назвал оппозиционера по фамилии и заявил, что за несколько дней до его смерти «некоторые коллеги (не сотрудники администрации) сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы западных стран».

«Вы можете мне поверить, можете — нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: „Я согласен“. <…> Только при одном условии, сказал: „Мы его поменяем, и чтобы он не возвращался, пускай там сидит“», — обратился Путин к сотрудникам своего штаба.

На следующий день Песков уточнил, что президент не подтверждал факт переговоров об обмене Навального, а лишь сообщил о предложенной ему идее, с которой согласился.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов