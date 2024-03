В переговорном процессе об обмене российского оппозиционера Алексея Навального на американских заключенных в России участвовала бывший госсекретарь страны Хилари Клинтон. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, именно Клинтон предложила Белому дому включить Навального в диалог с Москвой об обмене заключенными. По информации WSJ, экс-госсек США приняла участие в переговорном процессе, когда к ней обратился болгарский расследователь и соратник Навального Христо Грозев*. Он попросил Клинтон озвучить в Белом доме идею о включении фигуры оппозиционера в переговоры между странами об обмене заключенными.

Как выяснила газета, по замыслу американских властей Навального планировали обменять на россиянина Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии.

По данным издания, вдова Навального Юлия также неофициально обращалась к немецким властям с просьбой содействовать обмену мужа. Но в Германии придерживались разных мнений относительно такого предложения, сообщают источники WSJ. В частности, глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступала против любой сделки с Красиковым в то время, как канцлер Олаф Шольц положительно смотрел на возможность освободить российского политика из тюрьмы путем обмена.

9 февраля 2024 года Шольц встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Как пишет WSJ, за закрытыми дверями обсуждался «один из самых сложных обменов со времен холодной войны». По итогам встречи главы США и Германии планировали передать неофициально, через посредника, предложение России — обменять Вадима Красикова на Алексея Навального.

По информации газеты, соратники оппозиционера, а также Юлия Навальная надеялись предать огласке сообщение о возможном обмене политика во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартовала 16 февраля. Но в этот день пришло известие о внезапной смерти Алексея Навального.

Как пишет WSJ, российские власти содержат в тюрьмах немало американских граждан, многих из которых обвинили в шпионаже. Таким образом, у Москвы появляются кандидаты для обмена на россиян, отбывающих срок в западных тюрьмах.

Когда Байден и Шольц обсуждали возможный обмен Навального на Красикова, то президент России Владимир Путин, как пишет WSJ, «настойчиво намекал», что он открыт для предложений об обмене журналиста Эвана Гершковича, которого арестовали также по подозрению в шпионаже.

Повлиять на освобождение журналиста хотел также бывший ведущий Fox News, американский журналист Такер Карлсон, который посетил Москву в начале февраля 2024 года. Как пишет издание, во время интервью Путина, Карлсон планировал «оказать давление» на российского лидера, чтобы Гершковича освободили «здесь и сейчас».

По информации WSJ, когда речь касалась обмена, то российская сторона выступала с позицией «шпион за шпиона». Как пишет издание, Владимира Путина интересовал только один кандидат, которого хотели вернуть в Россию — это Вадим Красиков, отбывающий пожизненное наказание в немецкой тюрьме за убийство, которое, как считают западные страны, осуществилось по заказу российских властей. По данным источников WSJ, Путин и Красиков были хорошими товарищами.

В конце февраля, после смерти Алексея Навального его соратница Мария Певчих* рассказала о планах обменять оппозиционера на Вадима Красикова. По словам Певчих*, уже после смерти Навального она узнала, что предложение об обмене «Путину донес Роман Абрамович как неформальный такой переговорщик». В итоге, по ее мнению, от Навального избавились «как от предмета торга», поскольку только на него соглашались обменять Красикова.

После этого ряд зарубежных источников также сообщал о переговорах между Москвой и Вашингтоном касательно обмена Навального. В частности, об этом писали WSJ еще в сентябре 2023 года, а также The New York Times и Financial Times.

18 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не признавал и не подтверждал факт переговоров об обмене Навального. По словам Пескова, в ночь перед подведением итогов президентских выборов Путин рассказал журналистам о том лишь, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального. Президент потенциально согласился на предложение, и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул.

Алексея Навального не стало 16 февраля 2024 года. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что 47-летний Навальный «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли.

Вадим Соколов (Красиков) приговорен Высшим судом Берлина к пожизненному заключению — его признали виновным в заказном убийстве в парке Малый Тиргартен в 2019 году гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, который в начале 2000-х годов воевал в Чечне на стороне боевиков. Обвинение утверждало, что Красиков связан с российскими спецслужбами. В июне 2020 Федеральная прокуратура Германии заявила, что убийство было совершено по распоряжению «государственных служб в центральном правительстве Российской Федерации». Пола Уилана задержали в 2018 году в Москве. По версии обвинения, он занимался шпионажем по зданию американских спецслужб. На изъятой у него флешке якобы содержались секретные данные сотрудников ФСБ. Сам Уилан отрицает обвинения и называет их сфальсифицированными. В 2020 году его приговорили к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, который работал в России, был задержан в Екатеринбурге в марте 2023-го по подозрению в сборе секретной информации о предприятии военно-промышленного комплекса. Журналисту WSJ грозит до 20 лет лишения свободы по уголовному делу о шпионаже (ст. 276 УК). В ФСБ считают, что он действовал по заданию американского правительства.

* внесен(а) Минюстом в реестр иноагентов