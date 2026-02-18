Хартия о стратегическом партнерстве, заключенная между Азербайджаном и США, «несет прямую выгоду» в том числе России, с которой Баку сохраняет «союзническое взаимодействие» и которая также «будет в выигрыше» от проекта TRIPP («маршрута Трампа»). Таким мнением с RTVI поделился посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, комментируя итоги недавнего визита в Баку вице-президента США Джей Ди Вэнса.

По словам посла, «на итоги визита вице-президента США в Баку и подписанную Хартию следует смотреть прежде всего сквозь призму содержания внешней политики Азербайджана».

«В ее основе лежат принципы сбалансированного подхода к ведущим мировым игрокам, взаимовыгодного сотрудничества с соседями и ответственной политики в отношении актуальных мировых и региональных проблем. О каком содержании идет речь? Это союзническое взаимодействие с Россией, всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем, союзнические отношения с Турцией. Баку проводит курс на прагматичное сотрудничество с ЕС, с 10 странами-членами которого мы имеем соглашения о стратегическом партнерстве», — ответил Рахман Мустафаев на вопрос RTVI о том, как подписание Хартии с США повлияет на отношения Азербайджана с Россией.

Документ стал итогом визита в Баку вице-президента США Джей Ди Вэнса, завершившего турне по Южному Кавказу. Вэнса принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, который заявил, что отношения двух стран «вступают в совершенно новую фазу» и что для республики «большая честь быть стратегическим партнером самой могущественной страны мира — Соединенных Штатов Америки». Предыдущим вице-президентом США, посещавшим Азербайджан, был Дик Чейни в 2008 году — при администрации Джорджа Буша-младшего.

«С ноября прошлого года новым элементом во внешней политике нашей страны является формат «Центральная Азия + Азербайджан». Напомню также, что Азербайджан является активным участником Движения неприсоединения и его «тройки» Азербайджан-Уганда-Узбекистан, одной из немногих стран, имеющих доверительные и взаимовыгодные отношения со всеми «углами» такого непростого «треугольника» как «арабский мир — Иран — Израиль». Еще одним важным и далеко не последним элементом современной внешней политики Азербайджана является его активная позиция по актуальным вопросам климатической повестки, в рамках которой наша страна оказывает поддержку африканским и малым островным развивающимся странам в борьбе с климатическими вызовами», — отметил Рахман Мустафаев.

По словам дипломата, «в этой многовекторной системе приоритетов недостающим элементом незаслуженно были отношения с США».

«И надо отдать должное вице-президенту Джей Ди Вэнсу — в ходе визита в Баку он открыто признал, что партнерство и дружба с нашей страной долгое время оставались в США недооцененными, хотя при этом являлись чрезвычайно важными для Вашингтона», — сказал посол Азербайджана в Москве.

«Поэтому, подытоживая, я бы сказал, что подписанная с США Хартия станет еще одним важным фактором укрепления позиций Азербайджана и стабильности на Южном Кавказе, что в политическом плане несет с собой прямую выгоду всем странам региона, в том числе и России. Что касается экономических аспектов, то при открытии Зангезурского коридора и реализации мультимодального транспортного проекта TRIPP Россия также будет в выигрыше — его реализация усилит МТК Север-Юг, откроет для России возможность прямого ж/д сообщения через Нахчыванскую автономную республику Азербайджана с Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана», — заключил Рахман Мустафаев в беседе с RTVI.

О необходимости разблокировки транспортных связей на Южном Кавказе и гарантий безопасного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой говорилось еще в Трехстороннем заявлении глав Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, которое ознаменовало прекращение боевых действий в Карабахе. Документ предусматривал «строительство новых транспортных коммуникаций» — без подробностей. В 2025 году на первый план вышла инициатива американской администрации — тогда впервые заговорили о «маршруте Трампа для международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).

Проект был официально включен в Совместную декларацию лидеров Азербайджана, Армении и США, подписанную в Белом доме 8 августа 2025 года. В пункте 4 документа сказано, что «Армения будет работать совместно с США и третьими странами, определенными по взаимному согласию, над тем, чтобы установить рамки для организации коридора TRIPP на своей территории». Теперь «маршрут Трампа» упоминается и в азербайджано-американской Хартии от 10 февраля 2026 года, в которой стороны «признают значимость» проекта (его параметры вновь не раскрываются).