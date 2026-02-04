Президент России Владимир Путин поручил разработать специальные пособия по русскому языку для школ в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий перечень задач опубликован на сайте Кремля.

Ответственность за подготовку материалов возложили на Министерство просвещения, Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, а также на исполнительные структуры новых регионов.

Предполагается, что эти издания будут задействованы во внеурочной работе. Первый отчет о выполнении поручений президент рассчитывает получить уже к началу учебного года.

Изучение украинского языка убрали из российских школьных программ с начала текущего учебного года. Ранее его преподавали в рамках курса «родной язык» в Запорожской и Херсонской областях, Крыму и Башкортостане.

В ДНР и ЛНР украинский тоже присутствовал в обучении, но его выбирали менее 1% учеников и только на факультативной основе. Сейчас для школьников, желающих изучать украинский язык, доступны лишь занятия вне основной программы.

О том, что в учебном плане на 2025-2026 годы украинский язык отсутствует, стало известно еще в июне после публикации Минпросвещения проекта приказа о корректировке федеральных общеобразовательных программ. Как сообщал «Коммерсантъ», в пояснении первоначально указывалось, что решение связано с изменениями геополитической обстановки, однако позже формулировку пересмотрели.

В обновленном варианте среди причин назвали снижение интереса родителей к выбору этого языка в качестве родного. В документе отмечается, что при сложившихся обстоятельствах включение украинского языка в обязательную часть учебного плана считают излишним.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поясняла, что речь идет не о политическом заявлении, а о практической реакции на общественный запрос и реально складывающуюся ситуацию.