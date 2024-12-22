В российском Минобороны существовали разные мнения по поводу того, надо ли производить и применять ракетную систему «Орешник», рассказал президент России Владимир Путин в эфире ВГТРК. Глава государства признался, что сам был «достаточно глубоко» погружен в вопросы, связанные с разработкой этого нового оружия.

«В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его а) нужно производить — и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы — и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях», — поделился Путин.

По его словам, создание «Орешника» — это историческое событие для отечественной ракетно-космической отрасли, в которой «ничего подобного никогда не происходило». Ранее российский лидер сравнивал удар «Орешником» с падением метеорита по степени разрушительности и говорил, что использовать эту ракету для уничтожения некрупных объектов — это все равно что «палить из пушки по воробьям».

О первом применении «Орешника» Путин сообщил 21 ноября в незапланированном обращении к россиянам по поводу ударов, нанесенных ВСУ дальнобойным оружием по российской территории. Российский лидер заявил, что атака на оборонно-промышленный комплекс в Днепре (бывшем Днепропетровске) была совершена с использованием новой гиперзвуковой баллистической ракеты. Президент подчеркнул, что этот шаг стал ответом на применение ATACMS и Storm Shadow для ударов по военным целям в Курской и Брянской областях.

Вскоре Путин анонсировал серийное производство «Орешника» и объявил о решении направить этот ракетный комплекс в Беларусь по просьбе президента республики Александра Лукашенко. Он уточнил, что эта поставка предположительно станет возможной в середине 2025 года. Кроме того, российский лидер допустил нанесение ударов «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве.

В ходе прямой линии, состоявшейся 19 декабря, Путину задали вопрос о возможностях «Орешника», и он предложил продемонстрировать их в ходе «высокотехнологичной дуэли» с западными средствами ПВО. По словам российского лидера, участники «дуэли» смогут выбрать цель в Киеве, куда Москва запустит «Орешник».

Дуэль «Орешника» с западными ПВО: в чем идея Путина, реакция Зеленского

Впоследствии в интервью журналисту Павлу Зарубину президент России допустил, что такую «дуэль» можно провести «и в другом месте», но Москва готова к ней «прямо сейчас». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков потом пояснил, что предложение устроить «дуэль» было призвано подчеркнуть «абсолютную революционность» новой российской ракеты в технологиях вооружения. «Орешник» на целое поколение опережает все существующие в мире ракеты, хотя при этом не является ядерным оружием, напомнил представитель Кремля.

Член думского комитета по обороне Виктор Соболев подтвердил Инфо24, что западные средства противовоздушной обороны не готовы отражать атаки «Орешника». По его словам, у США и Европы нет на вооружении таких противоракет, которые были бы способны перехватить российскую новинку. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин пояснил изданию, что для уничтожения «Орешника» ракеты западной ПВО должны превосходить его по скорости.