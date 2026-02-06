Балашихинской городской суд Московской области признал 39-летнего Виталия Мананникова виновным в покушении на похищение несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 126 УК) и назначил ему три года колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда. В октябре 2025 года мужчину задержали, когда он пытался силой увести с собой восьмилетнюю девочку.

Суд также частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда в пользу пострадавшей в размере 470 тыс. рублей.

1 октября 2025 года Мананников, будучи пьяным, подошел к восьмилетней девочке на улице Карла Маркса и представился сотрудником полиции. Затем мужчина схватил ее за руку и попытался увести с собой.

Девочка кричала и пыталась привлечь к себе внимание. В какой-то момент ребенку удалось вырваться и убежать, чтобы попросить о помощи. Мананников догнал ее у входа в магазин и вновь стал принуждать пойти с ним.

«Девочка стучалась в двери продуктового и просила о помощи. Негодяй ее догнал и схватил за руку. На крики прибежал 30-летний мужчина, после подошла еще женщина. Они не давали увести ребенка», — рассказывали очевидцы.

Прохожие решили разобраться в ситуации и выяснить, почему девочка плачет и кем ей приходится удерживающий ее мужчина. Мананников в этот момент решил соврать, что он отец ребенка, девочка говорила, что это не так.

Как писал Shot, 39-летний Мананников родился в Кургане, последние 11 лет работал в частных охранных предприятиях. Телеграм-канал «112» уточняет, что ранее мужчину привлекали к административной ответственности по статьям о КоАП о мелком хулиганстве и появлении пьяным в общественных местах.

Во время заседания по избранию меры пресечения мужчина рассказал, что не собирался похищать девочку, а за руку взял, чтобы отвести ее в полицейский участок. По словам Мананникова, он принял ребенка за беспризорника.

«Я говорю: «Девочка, давай родителям сообщим». У меня самого двое детей. Я не бандит. <…> Я работаю каждый день, чтоб помогать, а здесь какой-то ужас», — утверждал он.

При этом Мананников признал, что действительно был в нетрезвом состоянии, однако отметил, что работает охранником и содержит семью, а также обеспечивает экс-супругу и дочь, которые живут в Кемерово.