Легенда джаза и соула, продюсер крупнейших звезд мировой музыки и 28-кратный лауреат премии «Грэмми» Куинси Джонс умер в США в возрасте 91 года, сообщил его представитель телеканалу CNN.

Джонс скончался вечером 3 ноября в своем доме в калифорнийском Бель-Эйре, в окружении детей, братьев, сестер и других родственников. «С разбитыми сердцами мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса», — говорится в официальном заявлении семьи. Близкие Джонса подчеркнули, что он «прожил великую жизнь», и «таких, как он, больше никогда не будет».

«Он действительно единственный в своем роде, и мы будем очень по нему скучать; мы находим утешение и огромную гордость в осознании того, что любовь и радость, которые были сутью его существа, были разделены с миром через все, что он создал. Благодаря его музыке и его безграничной любви сердце Куинси Джонса будет биться вечно», — заявили родственники Куинси Джонса.

Известный джазовый и поп-музыкант, Джонс сделал практически беспрецедентную карьеру в сфере развлечений. В его длинном и разнообразном списке достижений — саундтрек к оскароносному фильму «В разгар ночи», продюсирование альбома-блокбастера Майкла Джексона Thriller и привлечение десятков поп- и рок-звезд для записи благотворительного сингла 1985 года We Are the World.

Джонс с детства полюбил музыку и научился играть на пианино, а после переезда семьи в Сиэтл стал брать уроки у знаменитого валторниста Кларка Терри, а также познакомился с тогда еще неизвестным пианистом по имени Рэй Чарльз, который стал его другом на всю жизнь. Уже в подростковом возрасте Джонс выступал с джазовыми коллективами, и его талант композитора и аранжировщика привлек внимание руководителя оркестра Лайонела Хэмптона. Первое приглашение поехать в гастрольный тур Джонс получил от него, будучи 15-летним, но жена Хэмптона Глэдис, увидев мальчика, потребовала «высадить ребенка из автобуса».

По совету этой женщины сосредоточившись на учебе, Джонс получил стипендию в Шиллингер-хаусе (ныне музыкальный колледж Беркли) в Бостоне, который окончил в 1951 году, и после этого наконец-то отправился в турне с Хэмптоном и его оркестром, начав тем самым свою грандиозную карьеру.

Вскоре он начал аранжировать и писать композиции для таких легенд как Каунт Бейси, Дюк Эллингтон, Сара Воган и Рэй Чарльз. Лайонел Хэмптон, трубач Диззи Гиллеспи и другие известные музыканты приглашали молодого Джонса в европейские турне.

В 1961 году звукозаписывающая компания Mercury Records наняла его директором по артистам и репертуару. Через три года он вошел в историю, получив повышение до вице-президента и став первым афроамериканцем, который занял столь высокую должность в лейбле, принадлежащем белым.

Первым поп-хитом, написанным и спродюсированным Джонсом, стал сингл Лесли Гора It’s My Party 1963 года, который возглавил чарт. На Mercury Records Джонс также успел поработать с такими исполнителями как Фрэнк Синатра и Пегги Ли. В том же году он получил первую из своих многочисленных премий «Грэмми»- за аранжировку песни I Can’t Stop Loving You группы Count Basie Band.

В 1960-х годах Джонс начал писать музыку для фильмов, включая In The Heat of the Night и In Cold Blood. С 1969 по 1981 год он работал с A&M Records и основал собственный лейбл звукозаписи Qwest. В 1082 году Джонс стал продюсером альбома Майкла Джексона Thriller, а через три года собрал его и многих других звезд для записи благотворительного сингла We Are the World.

Тогда же Джонс добился успеха на экранах, спродюсировав фильм Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей» и сериал «Принц из Беверли-Хиллз». главную роль в котором сыграл его подопечный Уилл Смит. В 1993 году Джонс окунулся и в мир издательского дела, основав музыкальный журнал Vibe, который продал в 2006 году.

Всей этой активности не помешала аневризма головного мозга, которая еще в 1974 году вынудила Джонса строго дозировать нагрузку и не жертвовать общением с семьей ради работы. Он трижды был женат и стал отцом семерых детей от пяти женщин. Его дочери от актрисы Пегги Липтон — Рашида и Кидада Джонс — пошли по стопам матери и снимаются в кино, а дочь от актрисы Настасьи Кински Кения сделала карьеру фотомодели.

Несмотря на здоровье и преклонный возраст, Джонс не снижал активность долгие годы. В 2014 году он выпустил документальный фильм Keep on Keepin’ On о своем наставнике — джазовом трубаче Кларке Терри. Размышляя тогда о своей карьере, он сказал журналу Rolling Stone: «Я никогда не думал об этом, пока мне не исполнилось 80, но мне посчастливилось работать со всеми крупными музыкальными звездами в истории Америки, включая Луи Армстронга».