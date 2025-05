Сервис видеозвонков Skype прекращает свою работу с 5 мая, говорится в рассылке его пользователям. Изменения касаются как бесплатных, так и платных пользователей, но не Skype for Business. Это знаменует конец эпохи для одного из старейших приложений для интернет-общения, писала The New York Times (NYT).

Компания Microsoft, которой принадлежит сервис, объявила о его закрытии в феврале, предложив пользователям экспортировать данные или перейти на альтернативную платформу Microsoft Teams Free.

«Чтобы оптимизировать наши бесплатные услуги связи для потребителей и легче адаптироваться к потребностям клиентов, в мае 2025 года мы прекратим поддержку Skype и сосредоточимся на Microsoft Teams (бесплатная версия) — нашем современном центре коммуникаций и совместной работы», — говорится в заявлении Microsoft.

Пользователям предлагается перейти в Microsoft Teams Free на любом поддерживаемом устройстве, используя учетные данные Skype. Контакты и чаты будут автоматически перенесены. Данные Skype будут доступны для экспорта или удаления до января 2026 года. Если к этому сроку пользователь не предпримет никаких действий, его данные Skype будут удалены.

После объявления о закрытии Skype компания Microsoft прекратила предоставление платных услуг для новых пользователей. Отключение сервиса не приведет к сокращению рабочих мест, говорил президент по совместным приложениям и платформам Microsoft Джефф Тепер в интервью The Verge.

Skype был основан группой скандинавских предпринимателей при участии эстонских разработчиков в 2003 году. Два года спустя, в 2005 году, сервис приобрела онлайн-площадка eBay за $2,6 млрд. В 2011 году его купила Microsoft за $8,5 млрд, что стало на тот момент крупнейшим приобретением компании.

В том же году начали набирать обороты конкуренты Skype — WhatsApp, Zoom, Snapchat, WeChat и другие сервисы, упростившие общение с помощью сообщений, звонков и видеочатов. Microsoft с трудом конкурировала с ними, отмечает Verge.

На пике популярности Skype насчитывал 300 млн пользователей. В пандемию коронавируса пользователи устремились в Zoom и другие приложения, и к 2023 году аудитория Skype сократилась до 36 млн пользователей.