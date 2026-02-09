Во время заседания областного правительства губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал мэра Курска Евгения Маслова за работу по уборке улиц от снега и заявил, что глава города публично расписывается в своей беспомощности.

Во время заседания Хинштейн заслушал доклад Центра управления регионом (ЦУР), в перечне проблем говорилось о качестве уборки улиц Курска. Глава региона попросил Маслова объяснить, какие меры принимаются для решения проблемы.

Мэр согласился, что критика обоснована, о чем он говорит в социальных сетях, принося извинения жителям города.

«В еженедельном режиме встречаемся с подрядчиками, рассматриваем проблемные вопросы», — сказал Маслов.

В ответ на это Хинштейн заявил, что его не устраивает ответ Маслова.

«Вы просто расписываетесь в собственной беспомощности, ваше отличие от других глав в том, что вы это еще и публично делаете, но от этого людям ни жарко ни холодно», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что ЦУР сделал мониторинг, выявив более сотни улиц, где невозможно пройти по тротуарам. Также глава региона подчеркнул, что в списке зафиксированы улицы, которые не чистили еще с начала зимы.

«А заваленные снегом тротуары есть и в центре Курска», — добавил Хинштейн.

По словам Маслова, 9 февраля запланирована встреча с подрядчиком, который убирает городские улицы, запланировано обсуждение проблемных вопросов.

Хинштейн в свою очередь рекомендовал мэру сменить подрядчика.

«Я бы сказал, что сделать с таким подрядчиком, но, боюсь, что меня упрекнут в некорректных формах работы», — добавил губернатор.

9 февраля Хинштейн впервые после ДТП принял участие в заседании областного правительства. Он заявил, что старается держать руку на пульсе и максимально восстановиться, чтобы вернуться к обязанностям.

Глава Курской области попал в аварию 22 января. По словам Хинштейна, причиной стали непростые погодные условия — автомобиль, в котором он передвигался, занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Позже он сообщил, что получил переломы бедренной кости, трех ребер и двух поперечных отростков позвонка.