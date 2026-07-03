На рекрутинговом сервисе HeadHunter появились вакансии оператора беспилотников для защиты неба над Москвой. На это обратило внимание агентство Reuters.

Как отмечает агентство, в вакансиях указано, что от соискателей не требуется какого-либо предыдущего опыта работы. В описании указано, что набор осуществляется в добровольческое подразделение БАРС с целью «обеспечения безопасности столицы с использованием современных технических решений и систем наблюдения».

Обязанности включают предполетную подготовку, управление беспилотниками, выполнение разведывательных задач и совершение полетов для сбора данных в дневное и ночное время. От кандидатов требуются «базовые технические навыки», а также желание развиваться в выбранной сфере.

«Однако предлагаемая зарплата — от 150 000 рублей ($1950) в месяц — уступает среднему показателю по Москве, превышающему 200 000 рублей», — говорится в тексте материала.

Агентство также опубликовало отзыв о работодателе от пользователя с ником «Ведущий инспектор».

«Отличный, сплоченный коллектив; были прекрасные возможности для роста, позитивная корпоративная культура, шанс выбрать работу по интересам и поддержка со стороны руководства. Зарплата зависит от результатов, так что заработок можно увеличить», — говорится в приведенной цитате.

В Reuters отметили, что корреспондентам не удалось определить дату публикации вакансии, однако указали, что она обновлялась 1 июля.

В ночь на 18 июня Москва подверглась одной из самых массированных атак беспилотников с начала года. К 9 часам утра сообщалось о более чем 190 уничтоженных средствами ПВО дронов.