Росфинмониторинг включил межрегиональное общественное движение «Я/мы Сергей Фургал» в перечень экстремистских и террористических организаций, следует из данных на сайте федеральной службы. Движение числится в реестре под номером 51.

В феврале 2024 года Хабаровский краевой суд по иску регионального прокурора признал движение «Ямы Сергей Фургал» экстремистским.

В прокуратуре поясняли, что участники этого движения якобы используют идеи защиты и поддержки бывшего главы Хабаровского края как прикрытие для осуществления экстремистской деятельности.

«Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества», — говорится в исковом заявлении ведомства.

По версии прокуратуры, участники движения пытались создать «условия для изменения основ конституционного строя Российской Федерации и смены власти в стране насильственным путем», распространяя призывы «к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти и др.», а также устраивая несогласованные массовые публичные мероприятия, координируя свои действия с «различными зарубежными центрами».

Губернатор, врач и подозреваемый в убийстве: кто такой Сергей Фургал

В прокуратуре подчеркнули, что участников движения неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности.

Под лозунгом «Я/мы Сергей Фургал» объединились сторонники бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был признан виновным в заказных убийствах бизнес-конкурентов в 2004-2005 годах и незаконной покупке оружия. В феврале 2023 года главу региона приговорили к 22 годам колонии строгого режима (обвинение просило дать ему 23 года).

Протестные шествия в Хабаровском крае начались вскоре после ареста Фургала, на них выходили тысячи людей. В столице региона акции проводились каждую субботу на протяжении всего лета, и лишь в октябре власти впервые применили силу для разгона митингующих.

Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР возглавить Хабаровский край в качестве губернатора. Вступив в должность, Дегтярев заявил в интервью, что чувствует себя идеологическим наследником Фургала.