Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить перегрева салонов самолетов и поддерживать на борту температуру воздуха в пределах 20—25 °C, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующие письма. В документах указано, что в случае духоты в салоне пассажиров нужно незамедлительно высаживать.

Сейчас в воздушном законодательстве России отсутствуют требования, регламентирующие допустимую температуру воздуха на борту, указал в письме Владимир Ковальский, глава Госавианадзора (управление Ространснадзора по надзору в гражданской авиации). В связи с этим авиакомпании вынуждены «неукоснительно руководствоваться» действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями на транспорте, согласно которым допустимые показатели в пассажирской кабине составляют от 20 до 25 °C.

Ространснадзор попросил закрепить эти нормы во внутренних руководящих документах авиакомпаний. Наряду с этим перевозчикам рекомендовано исключить посадку пассажиров в самолеты, температура в салоне которых превышает допустимые значения, а также проводить высадку в терминале аэропорта в случае, если при подготовке борта к вылету уже после посадки поддерживать температурные показатели по каким-либо причинам не удается.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ярдов, в свою очередь, поручил перевозчикам при выполнении рейсов в районы с жаркими климатическими условиями не использовать самолеты, в которых снижена эффективность кондиционирования или регулирования температуры кабин.

Ярдов указал, что авиакомпаниям необходимо учитывать климатические условия стран, в которые они выполняют перелеты, еще на этапе планирования рейсов. Также, согласно его рекомендациям, следует исключать посадку людей в самолеты с неустраненными неисправностями, которые не позволяют начать выполнения рейса.

В том случае, если неисправность была выявлена уже на этапе подготовки самолета к вылету и устранить ее оперативно не удается, перевозчики должны незамедлительно предпринимать меры по исключению длительного нахождения пассажиров на борту, пишут «Известия».

«В салоне самолета с ростом температуры растет и концентрация углекислого газа. Это весьма опасная среда для людей в целом, и особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В итоге все может закончиться приступом стенокардии», — пояснил зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

По словам депутата, допустимые значения температуры воздуха на борту пассажирских судов необходимо закрепить в федеральных авиаправилах, поскольку речь идет не о комфорте, а о безопасности пассажиров.

Аналогичную позицию выразил и руководитель аналитического центра Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Федор Борисов. Он объяснил, что поддерживать температурный режим в самолетах, которые стоят на земле, сложнее, поскольку это требует от перевозчиков дополнительных расходов. В то же время Борисов убежден: экономить на этом нельзя, потому что речь идет о здоровье людей.

«Было бы правильнее продублировать допустимые температурные значения на борту воздушных судов в авиационном законодательстве, чтобы это стало для перевозчиков обязательной нормой, а не просто рекомендательной», — сказал эксперт в беседе с «Известиями».

Рекомендации по соблюдению определенной температуры воздуха в самолетах были даны авиавластями после резонансного случая, произошедшего 26 марта, отмечают «Известия». В этот день на два часа задержали борт «Аэрофлота», который должен был совершить рейс Бангкок-Красноярск. Около 300 пассажиров, находившихся на борту, были вынуждены провести это время в душном салоне при температуре воздуха выше 30 °C. Как отмечает издание, система кондиционирования при этом работала.

К моменту высадки из самолета трем пассажирам стало плохо. Одни из них потерял сознание, впал в кому и через три дня скончался в тайском госпитале. Жена погибшего рассказывала, что он страдал аритмией. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).