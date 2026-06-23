Если россиянин платит по кредитам половину своего дохода, банки с высокой вероятностью откажут ему в новом займе, поскольку это критический показатель долговой нагрузки (ПДН). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на специалистов Центра финансовой экспертизы Роскачества.

По их словам, безопасной с точки зрения кредиторов является нагрузка до 30—35% от дохода. Ее превышение должно стать сигналом для самого заемщика — чтобы задуматься о том, стоит ли брать новый кредит.

«Уровень в 50% считается критическим: банки воспринимают такую нагрузку как высокую и с большой вероятностью откажут в новом кредите. При нагрузке, приближающейся к 80%, получить новый кредит практически невозможно, так как он будет считаться необеспеченным, а финансовое положение заемщика — крайне рискованным», — предупредили в Центре.

ПДН является официальным инструментом оценки платежеспособности, который банки применяют при работе с клиентами. Высокий показатель долговой нагрузки несет риски для личного бюджета и может привести к ужесточению условий кредитования или к полному отказу в выдаче займа, заключили в Роскачестве.

С 2019 года по российскому законодательству банки и МФО обязаны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) при выдаче кредитов. Мера направлена на снижение уровня закредитованности россиян и сокращение просроченной задолженности.

Рассчитать ПДН можно самостоятельно: надо сложить все свои ежемесячные платежи по действующим кредитам, разделить эту сумму на свой доход и умножить получившееся число на 100%.

К началу нынешнего года просроченные платежи россиян по необеспеченным кредитам достигли рекордных 1,65 трлн рублей, почти на треть превысив прошлогодний показатель. Весной средняя доля «просрочки» по кредитам выросла в 83 из 85 регионов и составила 4,59%. Самая низкая платежная дисциплина сложилась в республиках Северного Кавказа. Еще одна наметившаяся тенденция — резкое снижение кредитного рейтинга молодых россиян.