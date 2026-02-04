Просрочка граждан по необеспеченным кредитам достигла рекордных 1,65 трлн рублей к началу 2026 года — почти на треть больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные ЦБ пишут «Известия».

По информации издания, доля проблемных потребительских займов увеличилась до 4,6%. Это рекордный показатель за последние пять лет, который более чем в четыре раза превышает уровень просрочки по ипотеке, где она остается ниже 1%.

«Тем не менее даже в этом сегменте ситуация ухудшилась — за год объем просроченной задолженности по жилищным кредитам вырос более чем в два раза и превысил 200 млрд рублей», — отмечается в статье.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что доля «просрочки» в 4,6% не выглядит критичной, но настораживают темпы ее роста — почти треть за год, что говорит о снижении платежеспособности отдельных групп населения.Хотя зарплаты росли рекордными темпами, но по факту увеличились далеко не у всех — так, по опросу «Сбера», в 2025 году доходы повысились у 55% россиян, у 34% снизились, а у 11% не изменились, что связано с ухудшением финансового состояния бизнеса из-за замедления экономического роста на фоне все еще высокой ключевой ставки.

При этом старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин подчеркнул, что нынешние уровни просрочки не доходят до исторических максимумов — например, в 2015 году доля проблемных займов превышала 8%, а сейчас она заметно ниже. Кроме того, банки заранее сформировали значительные резервы под возможные потери, что снижает риски для сектора.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова отметила, что к середине 2025 года половина задолженности физлиц все еще приходилась на заемщиков с тремя и более кредитами, однако сейчас их доля постепенно снижается благодаря ограничениям на выдачу ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой.

«Известия» уточняют, что ЦБ не запрещает такие займы полностью, но жестко регулирует их долю. Например, в автокредитовании банки могут выдавать не более 5% новых займов клиентам, которые тратят от 80% дохода на погашение долгов.

В пресс-службе ВТБ отметили, что рост проблемных ссуд остается заметным из-за замедления выдач — регулирование ЦБ сдерживает объемы и темпы кредитования, из-за чего портфель растет не так быстро, а накопленная ранее просрочка дольше остается в статистике.

К концу 2025 года доля одобрений по розничным кредитам опустилась до минимальных 17—18%, следует из данных НБКИ. Фактически потребкредиты сейчас выдают реже, чем в одном случае из пяти, поскольку банки закладывают возросшие риски в процентные ставки и риск-политику, из-за чего одобрений становится меньше, а стоимость ссуд снижается медленнее ключевой ставки.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов в беседе с газетой отметил, что в ближайшее время просрочка по ссудам может увеличиться. По его мнению, банки продолжат придерживаться жесткой политики выдач, а уровень одобрения займов останется низким. Для изменения ситуации необходимы улучшение экономики и рост реальных доходов населения, но в 2026 году такие перспективы маловероятны, говорится в материале.