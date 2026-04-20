Аналитики Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» опубликовали рейтинг регионов России по доле просроченной задолженности населения перед банками по состоянию на 1 марта 2026 года, выяснив, где живут самые дисциплинированные заемщики. Лидером по платежной дисциплине стал Севастополь с показателем 2,67%, антилидером — Ингушетия, жители которой просрочили более четверти кредитов.

На втором месте расположилась Республика Крым (3,16%), а замыкает тройку Санкт-Петербург (3,23%). В десятку также вошли Чувашия (3,30%), Якутия (3,44%), Москва (3,48%), Татарстан (3,52%), Удмуртия (3,56%), Нижегородская область (3,66%) и Архангельская область (3,72%).

«Регионом-лидером по платежной дисциплине стал Севастополь, где доля просроченных кредитов физическим лицам составляет 2,67%. Низкая доля просроченной задолженности в этом субъекте РФ сочетается с небольшим удельным объемом кредитов населения», — отмечается в исследовании.

При этом средняя доля просрочки по кредитам в России выросла в 83 из 85 регионов и составила 4,59%, увеличившись за год на 0,6 процентного пункта. Наибольший прирост произошел в Дагестане (+5,5 п.п.), Чечне (+5,2 п.п.), Ингушетии (+4,6 п.п.) и Тыве (+3,9 п.п.). В Ингушетии доля просроченных займов за пару лет удвоилась и достигла максимума с 2017 года.

Худшая ситуация с погашаемостью долгов традиционно сложилась в республиках Северного Кавказа: в Ингушетии просрочено более 25,5% кредитов, в Чечне — 14,60%, в Дагестане — почти 14,5%. Замыкают пятерку аутсайдеров Северная Осетия (около 10,2%) и Карачаево-Черкесия (чуть более 9%).

При этом Ингушетия, каждый четвертый житель которой не платит по кредитам вовремя, занимает первое в России место по минимальным уровням задолженности в пересчете на численность экономически активного населения: там она составляет 73 тысячи рублей на человека.

Второе место в рейтинге регионов с самыми незначительными долгами по кредитам заняла Чечня, где каждый экономически активный житель в среднем имеет задолженность в размере 129 тысяч рублей.

Лидером по сумме долгов душу населения в России оказалась республика Тыва: там на каждого экономически активного гражданина приходится более 1,14 млн рублей кредита.

Аналитики «РИА Рейтинг» отметили, что в целом собранные ими данные подтверждают развитие ранее наметившейся тенденции: северокавказские республики давно показывают наихудшие результаты по платежной дисциплине из-за высокой доли неформальной занятости и низких официальных доходов населения.