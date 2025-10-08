Мошенники предлагают россиянам приобрести схему выигрыша в лотерее, тем самым втягивают их в финансовую пирамиду, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, злоумышленники рассылают письма на электронную почту со ссылкой на телеграм-канал, в котором якобы есть схема выигрыша в лотерею. Доступ к каналу при этом платный.

Оплатив доступ, жертва попадает в канал, но там нет схемы выигрыша, и ей предлагают перепродавать доступ к каналу другим пользователям мессенджера.

«Ъ» со ссылкой на «Информзащиту» писал, что по итогам второго квартала число фишинговых доменов в Telegram увеличилось до 12,5 тыс., что в 1,5—3 раза превышает данные предшествующих кварталов с начала 2023 года. BI.ZONE Brand Protection говорит об аналогичной тенденции: шесть месяцев 2025 года было выявлено 20 тыс. таких доменов, тогда как за тот же период прошлого года их насчитывалось 13,1 тыс.

Накануне глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что в России активизировался новый вид телефонного мошенничества, маскирующийся под обслуживание домофонов.

В последнее время в стране распространились еще несколько сценариев, по которым аферисты выманивают у россиян личные данные для последующего получения доступа к их банковским счетам и другим средствам. В частности, мошенники начали создавать цифровые копии умерших граждан и звонить людям от имени сотрудников военкоматов и деканатов.