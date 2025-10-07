В России активизировался новый вид телефонного мошенничества, маскирующийся под обслуживание домофонов. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ.

По его словам, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками компании — оператора домофона, и сообщают о якобы запланированной замене ключей. В разговоре они упоминают конкретное время — например, с десяти до двенадцати — и утверждают, что специалисты либо придут в дом, либо будут раздавать новые ключи прямо у подъезда. Для большей убедительности мошенники часто называют фамилию жильца, номер квартиры или ссылаются на якобы существующий договор с управляющей компанией.

На первый взгляд схема выглядит вполне правдоподобно: домофоны действительно устанавливаются во многих домах, а при их первоначальной настройке жильцам обычно выдают ограниченное количество ключей, остальные — за дополнительную плату.

Однако, как пояснил депутат, именно на втором этапе раскрывается обман: абоненту предлагают «зарезервировать» нужное количество ключей и сообщить код из пришедшей СМС, якобы подтверждающий номер талона. На самом деле жертва при этом получает код для входа в ее личный кабинет на портале «Госуслуги». Передав одноразовый пароль, человек тем самым предоставляет мошенникам доступ к своим персональным данным, банковским сервисам и даже к возможности оформления кредитов.

Гаврилов подчеркнул, что подобные случаи уже зафиксированы МВД и Роскомнадзором. Чаще всего жертвами становятся пожилые граждане или жильцы старых домов, где действительно периодически проводится обновление оборудования, что делает схему обмана особенно правдоподобной.

Депутат напомнил россиянам важное правило безопасности: ни управляющая компания, ни подрядчик по обслуживанию домофонов никогда не запрашивают коды из СМС и не раздают ключи на улице. Все официальные работы сопровождаются предварительными уведомлениями, а дополнительные ключи выдаются только по письменной заявке в офисе или через личный кабинет с предъявлением паспорта собственника. Любые звонки с просьбой «забрать ключи завтра» должны вызывать настороженность, предупредил Гаврилов.

В случае, если код уже был передан, депутат настоятельно рекомендует немедленно начинать действовать — попытаться восстановить доступ к «Госуслугам» через специальную форму на сайте или лично обратиться в МФЦ, где потребуется подтвердить личность документами. Если мошенники успели изменить привязанный номер телефона или электронную почту, восстановление возможно только при личном визите.

После возврата контроля над аккаунтом необходимо сменить пароль, проверить историю действий и уведомить банк о возможных несанкционированных операциях. Независимо от последствий следует подать заявление в полицию, указав точное время звонка и номер, с которого поступил вызов. Депутат подчеркнул, что подобные инциденты фиксируются по всей России, и оперативное информирование правоохранительных органов значительно повысит шансы на пресечение этой мошеннической схемы.

Напомним, в последнее время в стране распространились еще несколько сценариев, по которым аферисты выманивают у россиян личные данные для последующего получения доступа к их банковским счетам и другим средствам. В частности, мошенники начали создавать цифровые копии умерших граждан и звонить людям от имени сотрудников военкоматов и деканатов.