Елец Липецкой области подвергся атаке беспилотников, в результате погибла женщина, еще пять человек пострадали, сообщил губернатор Игорь Артамонов во вторник, 14 апреля.

«Елец подвергся атаке беспилотников. К сожалению, есть жертвы. В доме на улице Черокманова погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы.

Обломки БПЛА повредили остекление в нескольких жилых домах. В селе Долгоруково в результате падения дрона возник пожар в жилом доме, возгорание потушили. Пострадавших нет, всех жильцов эвакуировали, они находятся у родственников.

Главы муниципалитетов проведут оценку ущерба и окажут материальную помощь, сказано в сообщении Артамонова.

Жители Ельца рассказали «Осторожно, новости», что после атаки БПЛА в нескольких домах выбило окна и повредило рамы, в доме на улице Черокманова выбило дверь в подъезд. Кроме того, сгорело несколько автомобилей.

Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области была объявлена в 1.58 мск и отменена в 9.01.

В соседней Воронежской области силы ПВО уничтожили 14 беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Всего за прошедшую ночь, с 20.00 мск 13 апреля по 7.00 мск 14 апреля, средства ПВО перехватили и уничтожили 97 беспилотников, говорится в сводке Минобороны. Помимо Липецкой области, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и Тульской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.