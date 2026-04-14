14 апреля СМИ со ссылкой на президента Киргизии Садыра Жапарова сообщили, что власти республики планируют до конца 2027 года сменить все русскоязычные названия сел. Позже в Бишкеке уточнили, что глава государства предложил не переименовывать русскоязычные населенные пункты, а ввести временный запрет на их переименование. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил RTVI, что не видит ничего хорошего в возможном вытеснении русских топонимов в Киргизии. Подробности — в материале RTVI.

Что сказал Жапаров

Слова Жапарова о планах переименовать села с русскоязычными названиями привели 24.kg и ТАСС. В сообщениях указывалось, что глава государства сделал соответствующее заявление на встрече с жителями Алайского района Ошской области 13 апреля. Позже статья на 24.kg была удалена. В пресс-релизах на сайте президента Киргизии о встрече слова Жапарова касательно переименования сел не приводятся.

В сообщении ТАСС со ссылкой на Жапарова утверждалось, что власти Киргизии планируют до завершения 2027 года сменить оставшиеся в стране русскоязычные названия сел. В публикации также приводилась цитата президента: «Планируем завершить эту работу в следующем году». Кроме того, в сообщении указано, что Жапаров выступил против присвоения населенным пунктам имен известных в республике исторических личностей.

Позже пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов сообщил РИА Новости, что вопрос о переименовании сел с русскоязычными названиями «на повестке дня не стоит». В разговоре с ТАСС он уточнил, что во время встречи с Жапаровым один из местных жителей предложил присвоить населенному пункту имя исторической личности, государственного и политического деятеля Алайского региона.

«Отвечая на данную инициативу, президент отметил, что на государственном уровне обсуждается предложение ввести запрет (мораторий) на присвоение населенным пунктам имен конкретных личностей», — сказано в ответе пресс-секретаря.

«Попытка развязаться с прошлым»

Комментируя сообщения о возможных планах переименовать русскоязычные села в Киргизии, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил RTVI, что «переименования, под которыми нет исторических оснований, это очень уязвимое действие». По его словам, подобная инициатива «больше говорит о взглядах и нравах того, кто к этому прибегает, таким образом раскрывает его „я“».

«Я не вижу в этом ничего хорошего. Это тревожно», — сказал депутат.

Затулин отметил, что в Киргизии есть не только русские названия поселков и сел. Он рассказал, что в прошлом году был наблюдателем на выборах в республике, где приезжал на российскую военно-воздушную базу «Кант» через селение, которое называется Люксембург.

«Это селение было когда-то создано переселенцами — немцами Поволжья. И в нем жило очень много граждан Советского Союза немецкой национальности. К сегодняшнему дню их там не осталось, они все уже или умерли, или уехали оттуда в период распада Советского Союза, но на карте Киргизии поселение Люксембург присутствует. Кому оно мешает, кому оно создает проблемы?» — порассуждал парламентарий.

Он выразил мнение, что переименование населенных пунктов, которые допускаются не только в Киргизии, но и во многих других государствах бывших Союзных республик — это «попытка развязаться с прошлым, вычеркнуть из памяти людей то, что нас объединяло в общем государстве».

Переименование сел с русскими названиями в Киргизии

С момента избрания Садыра Жапарова в 2021 году президентом в Киргизии были официально изменены русскоязычные названия более 15 населенных пунктов, отмечает ТАСС. В частности, село Военно-Антоновка стала называться Кожомкул, а село Семеновка — Кожояр-Ата.

Вопрос о переименовании сел с русскоязычными названиями в Киргизии поднимается уже не первый год. В 2011 году киргизская национальная комиссия по госязыку заявила, что «множество населенных пунктов носят имена неизвестных людей, сроду не имевших отношения к киргизам: Васильевка, Константиновка, Лебединовка, Малиновка, Алексеевка, Петропавловка, Федоровка, Александровка, Вознесеновка, Военно-Антоновка, Петровка, Гавриловка, Ивановка, Юрьевка, Серафимовка, Григорьевка». «Неизвестно, какие подвиги совершили для киргизов эти пришлые люди на земле Манаса, какими выдающимися делами заслужили право навечно оставить здесь свои имена», — говорили в комиссии. Депутаты парламента Киргизии отказались слушать доклад на русском языке В 2022 году в парламенте Киргизии призывали сменить на киргизские русскоязычные названия районов Бишкека — Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский.

В 2025 году Жапаров подписал закон о переименовании нескольких сел в Джалал-Абадской, Нарынской, Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областях. В результате село Большевик стало называться Баялы Исакеев, село Новодонецкое — Айтматов, а село Теплоключенка — Ак-Суу.

Государственным языком Киргизии является киргизский. За русским языком в Конституции закреплен статус официального.

Сам Жапаров, говоря о статусе русского языка, заявлял: «Русский язык не нуждается в нас, нам нужен русский язык. <…> Без русского языка мы не сможем далеко уехать от Киргизии».