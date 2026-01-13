В Узбекистане названия аэропортов, автовокзалов и автостанций переведут на узбекский язык с использованием латиницы вместо кириллицы. Об этом говорится в постановлении правительства республики. Кроме того, в Узбекистане обсуждается замена русскоязычных военных терминов национальными эквивалентами. Депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с RTVI назвал вытеснение русских топонимов «достойным сожаления».

Что будут переименовывать в Узбекистане

Министерству транспорта Узбекистана поручено в течение трех месяцев обновить вывески, указатели, документы, карты и базы данных, приведя их в соответствие с нормами государственного языка. Согласно списку, будут адаптированы названия 161 объекта, еще 21 получит новые названия.

Так, аэропорт «Ташкент — Восточный» получил название Toshkent-Humo, автовокзал «Мега авто стар» в Нукусе — Jiydali Nukus, автостанция «Ургенч» — O‘zbekiston.

Республиканская Комиссия по терминологии в свою очередь представила список терминов в сфере обороны, которые предлагается заменить узбекскими эквивалентами. В обсуждении, как сообщается, участвовали ученые из Института языка, литературы и фольклора Академии наук Узбекистана.

В список терминов, предлагаемых к замене, вошло 41 слово, в том числе атака, блокада, диверсия, дубинка, каска, марш, окоп, паек, режим, трибунал, фуражка, шеврон.

«Тенденция набирает силу»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре RTVI назвал глупостью возмущение тем, что Узбекистан дает объектам на своей территории узбекские названия. Депутат отметил, что республика «достаточно мононациональна», а государственным языком там является узбекский.

«В этническом отношении Узбекистан достаточно мононационален, хотя там есть и русское население, но в сравнении с соседним Казахстаном никогда не был так высок удельный вес русского населения в Узбекистане. Соответственно, возмущаться по поводу того, что узбеки называют узбекскими наименованиями свои населенные пункты, на мой взгляд, глупость», — сказал Затулин.

В то же время он назвал «достойным сожаления» вытеснение русских топонимов, которые появились в период вхождения Узбекистана в состав Российской империи, и попытки их транскрипции через латинское правописание.

«Это заметная тенденция, которая набирает силу на постсоветском пространстве везде, в том числе, к сожалению, в Узбекистане. Гораздо большее беспокойство у меня вызывает в этом отношении соседний Казахстан, где, по определению, русских названий на много порядков больше», — отметил Затулин.

По словам парламентария, в Казахстане подобное переименование зашло «очень далеко». В качестве примера он привел город Гурьев, который с 1992 года носит название Атырау.

«Я бы в этом смысле все же продолжал вести диалог, пытался, как это делает наш президент, договариваться об открытии русских школ в Узбекистане. Кстати, они открываются, как и в соседней Киргизии, Таджикистане и так далее. Это лучшая гарантия от того, что будет сокращаться сфера применения русского языка», — заявил Затулин.

Комментируя призывы некоторых депутатов парламента Узбекистана запретить использование русского языка, Затулин признал, что России приходится с этим сталкиваться и бороться.

«Но ситуация, как я понимаю, достаточно непростая. И поэтому в настоящий момент, когда идет специальная военная операция, мы стараемся не обострять проблем. Но это не значит, что мы не должны по ним высказываться. Только давайте не мешать все в кучу — военные термины, новые населенные пункты, которые узбеки узбекскими названиями называют… А какими названиями должны называть, — американскими, что ли?» — задался вопросом собеседник RTVI.

«Пора научить других уважать нашу страну»

Телеграм-канал «Туранарь» (входить в сеть «Рыбарь»), комментируя планы заменить русскоязычные военные термины узбекскими аналогами, выразил мнение, что это нарушит взаимопонимание между военными из Узбекистана и стран ОДКБ, а также может повлиять «на размывание общей воинской традиции», сложившейся с советских времен.

«В таком случае любая потенциальная кооперация с ВС РУз будет дополнительно осложнена. А само обсуждение пересмотра военной терминологии наглядно демонстрирует вектор приоритетов властей Узбекистана в развитии вооруженных сил республики», — пишет канал.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что в странах Центральной Азии, включая Узбекистан, «на самых разных уровнях и в различных сферах все чаще и ярче проявляются откровенно антироссийские настроения». При этом со стороны России, по его мнению, для предотвращения этого не делается «ничего серьезного».

«Но пора, в конце концов, научить других уважать нашу страну и ее народ. А для этого надо ощутимо реагировать на любые русофобские выпады. И начать надо хотя бы с тех, кто от нас реально зависим», — написал Кабанов в своем телеграм-канале.