Возможное введение США 100%-ных пошлин на французские вина и шампанское станет для президента Франции Эммануэля Макрона «смертельным» ударом, заявил в беседе с RTVI замглавы комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По его мнению, после этого французский лидер должен «с горя напиться и уйти в отставку». При этом против РФ, полагает депутат, Вашингтон таких мер вводить не станет.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью New York Post (NYP) заявил о готовности начать новую торговую войну с Францией из-за ее цифрового налога, который распространяется на крупные американские технологические компании.

«Я считаю, что введение 100-процентных пошлин на французские вина со стороны Трампа должно стать для него [Макрона] смертельным ударом; он должен просто с горя напиться и уйти в отставку», — заявил Наумов RTVI.

По его оценке, для России эта ситуация может быть выгодной «и политически, и экономически».

«Наши русские вина будут привлекательнее по цене для американского рынка, чем европейские, поскольку против нас Трамп ничего вводить не будет», — добавил депутат.

По словам Трампа, США могут ввести 100%-ные пошлины на все французские вина и шампанское, если Париж не отменит налог на американские технологические корпорации. Глава Белого дома добавил, что лично озвучил эту позицию Макрону.

«Я попросил его не облагать налогом американские компании. И если они этого не сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести 100-процентную пошлину на все шампанское и все вина, поступающие из Франции», — сказал Трамп.

Как напоминает NYP, Франция еще в 2019 году ввела 3%-ный налог для крупных технологических компаний на доходы от цифровых интерфейсов, таргетированной рекламы и продажи данных пользователей. Он действовал для компаний с глобальной выручкой более 750 млн евро и затрагивал, в частности, Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon.

По данным американского издания, осенью 2025 года во Франции предлагали повысить этот налог с 3 до 15%, однако после критики внутри правительства от этой идеи отказались.

Это уже не первая угроза Трампа ввести высокие пошлины на продукцию из Франции. В январе он также говорил о возможности ввести 200%-ные пошлины на французские вина и шампанское. Тогда СМИ связывали эту угрозу с попыткой США подтолкнуть Макрона к участию в «Совете мира» по урегулированию конфликта в Газе.