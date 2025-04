Находясь с визитом в Узбекистане министр иностранных дел России Сергей Лавров во время возложения цветов к Вечному огню в Самарканде обратил внимание, что у мемориала «Скорбящая мать» нет надписи на русском языке, сообщает корреспондент ТАСС.

Надпись на мемориале павшим солдатам в Великой Отечественной войне «Скорбящая мать» гласит — «You are always in our heart, my dear» (Ты всегда в нашем сердце, мой дорогой — Прим. RTVI).

«Я смотрю, на английском там надпись, русского не вижу. Мать — это самое святое», — сказал Лавров экскурсоводу (цитата по ТАСС).

Корреспондент отметил, что при их разговоре присутствовал министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

Пресс-служба МИД России опубликовала серию фото с церемонии возложения цветов. Лаврова сопровождают военнослужащие роты почетного караула. Они подносят корзину красных роз к монументу сидящей перед Вечным огнем женщины, олицетворяющей образ матери. Корзину обрамляет лента в цветах российского государственного флага с надписью: «От министра иностранных дел Российской федерации».

Лавров находится в Узбекистане с двухдневным визитом. 23 апреля запланирована встреча с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и переговоры с главой МИД. На встрече будет обсуждаться дальнейшее развитие двусторонних отношений и подготовка к празднованию 80-летия Победы.