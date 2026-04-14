Лидерами рейтинга лучших российских вузов за 2026 год стали НИУ ВШЭ, МГУ и МФТИ. Об этом рассказала Life.ru член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Говоря об ориентирах для абитуриентов, депутат напомнила, что в сфере инженерных и технических специальностей традиционно высокие результаты показывают МГТУ им. Баумана, МИФИ и Санкт-Петербургский политехнический университет.

Тем, кто нацелен на карьеру в экономике и управлении, Скрозникова посоветовала обратить внимание на Высшую школу экономики, РАНХиГС и Финансовый университет при правительстве.

Абитуриентам, которые связывают свое будущее с IT и цифровыми технологиями, депутат порекомендовала присмотреться к МФТИ, ИТМО и университету Иннополис. Наиболее интересным вариантом для желающих работать в медицине Скрозникова назвала Сеченовский университет, а для тех, кто видит себя в дипломатии — МГИМО.

Депутат призвала не сбрасывать со счетов региональные вузы, отметив, что они дают возможность получить качественное образование и представляют не компромисс, а альтернативу «вузам мечты». В числе таких университетов Скрозникова назвала УрФУ, занявший 16 строчку в рейтинге Forbes, превзойдя результат многих московских вузов.

Помимо этого, она назвала КФУ, ДВФУ, Новосибирский и Томский госуниверситеты и ЮУрГУ. Скрозникова отдельно отметила, что шанс на поступление и получение достойного образования в регионах выше, так как именно туда распределяется более 70% бюджетных мест.

Член комитета Госдумы по просвещению также призвала подходить к выбору места для поступления осознанно и без лишней тревоги, так как поступление в вуз является лишь одним из шагов, влияющих на будущую карьеру.

Президент России Владимир Путин в конце 2025 года предложил ежегодно составлять список ста худших учебных заведений, чтобы в образовательной сфере не было «никакого болота». Глава государства призвал создавать для вузов из списка специальные программы для оздоровления и реорганизации.

С сентября еще 11 российских вузов введут базовое и специализированное высшее образование вместо прежних форматов бакалавриата и магистратуры. В числе этих университетов — МГТУ им. Баумана, МФТИ, РНИМУ им. Пирогова, МГПУ, МИИТ, УрФУ.