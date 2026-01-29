Список российских вузов, где с нового учебного года отменят бакалавриат и магистратуру, пополнится 11 учебными заведениями. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Она уточнила, что речь идет о расширении пилотной программы по переходу на новую модель образования, а не о масштабных изменениях.

«Обсуждать замену Болонской системы начали еще в 2022 году, затем подготовили программу перехода и запустили пилот в шести университетах, где модель тестировали в реальной учебной жизни. Теперь этот опыт масштабируется на еще 11 университетов», — пояснила Горячева РИА Новости.

В этих вузах вместо прежних форматов бакалавриата и магистратуры введут базовое и специализированное высшее образование. Продолжительность первого составит от четырех до шести лет, второго — от одного года до трех лет.

Горячева отметила, что в рамках новой системы больше не будет действовать запрет на предоставление бюджетных мест в магистратуре после окончания специалитета.

«Выпускник любой базовой программы сможет участвовать в конкурсе на бюджет, аспирантура выделяется в отдельный уровень профессионального образования», — сообщила депутат.

В пилотную программу по переходу на новую модель образования вошли:

— Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ),

— Московский городской педагогический университет (МГПУ),

— Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ),

— Московский физико-технический институт (МФТИ),

— Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова,

— Российский университет транспорта (МИИТ),

— Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ),

— Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ),

— Тюменский государственный университет (ТюмГУ),

— Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина (УрФУ)

— Южный федеральный университет (ЮФУ).

По словам Горячевой, новая модель даст вузам «больше свободы выстраивать программы под реальные запросы, но не теряя фундаментальности».

Студенты, которые уже учатся, закончат свое обучение по тем программам, на которые поступали изначально, так как для управляемого и поэтапного перехода было решено начать распространение новой системы с абитуриентов 2026-2027 учебного года, добавила парламентарий.

Первыми участниками пилотного проекта ранее стали Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ), Московский авиационный институт (МАИ), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Санкт-Петербургский горный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ).

28 января Минобрнауки сообщило, что рассматривает возможность отказаться от указания в дипломах общих квалификаций, не дающих представление о направлении и профиле подготовки студентов.

Вместо этого предполагается указывать конкретные квалификации выпускников, «понятные работодателю»: «химик, преподаватель химии», «инженер-технолог» и так далее. Дипломы бакалавров и магистров, выданные до введения новой системы, сохранят свой статус документов о высшем образовании, добавили в министерстве.

Российские вузы перестали участвовать в Болонском процессе в июне 2022 года. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны отмечали, что Болонская система образования привела к переезду «умных людей» в «недружественные страны».

Президент России Владимир Путин в послании парламенту в феврале 2023 года заявил о необходимости вернуться к прежнему формату высшего образования, предусматривающему обучение сроком от 4 до 6 лет. Весной того же года в Минобрнауки заявили о планах внедрить «уникальную» модель высшего образования, включающую три ступени: базовое высшее, специализированное высшее и профессиональное образование.

Позже глава Минобрнауки Валерий Фальков обсудил реформу системы высшего образования, предполагающую отказ от Болонской системы, с ректорами российских вузов. Среди недостатков действующих программ министр назвал отсутствие целостного восприятия бакалавриата как самодостаточного высшего образования и нехватку ресурсов для реализации магистерских программ.