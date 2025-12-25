Президент России Владимир Путин предложил ежегодно определять 100 худших образовательных организаций. С такой инициативой он выступил на заседании Государственного совета, его слова приводит ТАСС.

Путин считает, что региональным властям необходимо работать с каждой организацией, которая попадет в этот рейтинг. В частности, должны быть созданы специальные программы для оздоровления и реорганизации учебного заведения.

«Этот как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей страны. <…> Обязательно этим надо заниматься. Никакого болота у нас здесь не должно быть», — указал президент.

Путин также призвал уделять внимание развитию вузов, которые готовят студентов по направлениям энергетики, транспорта, здравоохранения, строительства, культуры и сельского хозяйства.

Кроме того, российских лидер отметил, что сегодня работодателей все больше привлекают сотрудники, которые умеют быстро приобретать новые навыки и знания, необходимые на высокотехнологичных предприятиях и организациях.

«Решение этой задачи можно и нужно обеспечить, развивая дополнительное профессиональное образование. При этом подчеркну, что здесь необходима тщательная, грамотная перезагрузка всей системы», — убежден Путин (цитата по «Известиям»).

В начале декабря Путин обсуждал вопрос качества образования в российских университетах на заседании Совета по правам человека. Он заявил, что необходимо следить за качеством образования и кадров, которые генерирует высшая школа.

Президент напомнил, что в России есть система отбора талантов и дальнейшей работы с ними. В пример он привел образовательный центр «Сириус», широкую систему олимпиад и предварительных отборов, победители которых могут поступить на бюджетные места в вузы «вообще без всяких экземпляров».

Президент добавил, что система отбора талантливых школьников должна совершенствоваться. Для этого образовательным учреждениям необходимо взаимодействовать с бизнесом и промышленными компаниями, чтобы своевременно обеспечить «связь производства с подготовкой кадров».