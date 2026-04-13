В Европе начался транспортный коллапс из-за полного внедрения новой электронной системы контроля границ ЕС — пассажиры массово опаздывают на рейсы, а в аэропортах фиксируют очереди до трех часов. Как сообщает Express, причиной стала система въезда-выезда (EES), которая с 10 апреля в обязательном порядке собирает биометрические данные и паспортную информацию граждан третьих стран.

По данным Airports Council International Europe (ACI), в некоторых аэропортах задержки на паспортном контроле достигают двух-трех часов. Например, рейс в Великобританию вылетел без 51 пассажира, а на другом борту к моменту закрытия гейта не оказалось ни одного путешественника — спустя 90 минут 12 из них так и не добрались до выхода на посадку.

В миланском аэропорту Линате около сотни пассажиров, ожидавших вылета в Манчестер, столкнулись с трехчасовыми очередями, духотой и нехваткой воды — пассажиры easyJet, по свидетельствам очевидцев, падали в обморок и их рвало. Авиакомпания признала, что ситуация «вышла из-под контроля», и возложила вину на систему EES, назвав ее «неприемлемой».

«Пограничные власти должны иметь возможность полностью приостанавливать работу EES, когда время ожидания становится чрезмерным. Это необходимо не только в ближайшие недели, но и в течение всего пикового летнего сезона», — заявил директор ACI Europe Оливер Янковек.

По его словам, репутация ЕС как доступного и эффективного направления авиаперелетов находится под угрозой. Европейская комиссия признала, что «несмотря на согласованный график, некоторые государства-члены сталкиваются с техническими трудностями», и пообещала решать проблемы в тесном контакте со странами.

Сама система, которую планировали запустить еще в октябре прошлого года, заработала в полную силу только в пятницу. Одна из пострадавших пассажирок, 17-летняя Кира из Великобритании, рассказала BBC, что авиакомпания предложила ей мизерную компенсацию за сорванный вылет — в 20 раз меньше стоимости билета.