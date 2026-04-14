В Турции произошло вооруженное нападение на школу в провинции Шанлыурфа, есть пострадавшие, передают агентства DHA и İHA.

По данным Haberturk, стрельба случилась в Анатолийской профессионально-технической средней школе имени Ахмета Коюнджу. Молодой человек открыл огонь из длинноствольного оружия на школьном дворе, а затем продолжил стрельбу в здании. Также сообщалось, что он взял заложников.

После начала стрельбы некоторые ученики выпрыгивали из окон, сообщает TR Hаber. Школу оперативно эвакуировали.

Губернатор Шанлыурфы Хасан Шылдак сообщил о 16 пострадавших. В их числе четверо учителей, десять учеников, сотрудник столовой и полицейский, передает Yeni Safak. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

По словам Шылдака, нападавший учился в этой школе до 9-го класса, затем поступил в другое учебное заведение. После того, как молодого человека окружили полицейские, он, «понимая, что его вот-вот задержат, покончил с собой», рассказал губернатор.

«Мы принимаем все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности наших школ. Несмотря на принимаемые нами меры, подобные единичные инциденты могут происходить», — заявил Шылдак.

Стрелку было 19 лет, его звали Омет Кет, сообщает Haberturk. По сведениям TR Hаber, нападавший якобы был недоволен тем, что его перевели в другую школу. Проводится расследование.