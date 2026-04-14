Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа на лодке в Охотском море, к трем годам принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства, передают ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс». По данным «Известий», Пичугину назначили штраф в 40 тыс. рублей.

Мужчину признали виновным в нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК), и использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК).

Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Пичугину три года колонии-поселения и 50 тыс. рублей штрафа, писал Life.ru.

Защита просила наказать Пичугина только за использование подложных документов, но снизить меру, запрошенную прокурором.

«Считаю, что по обстоятельствам дела Пичугин Михаил Алексеевич не должен был и не мог предвидеть наступление смерти своего брата и племянника», — заявил адвокат Андрей Аштуев.

В феврале Пичугин частично признал вину в гибели своих близких, с которыми отплыл на надувной лодке-катамаране 9 августа 2024 года. Он сказал, что подделал идентификационные номера и нарушил предельную дальность выхода в море для маломерного судна, которая составляет 1,6 мили, но не согласился с тем, что родственники погибли из-за него.

Михаил Пичугин, его брат Сергей и 15-летний племянник отправились на надувной резиновой лодке типа BaiKat 470 к труднодоступным Шантарским островам в Охотском море, чтобы посмотреть на китов. К плаванию готовились в течение года, уточняет «Комсомольская правда».

Путь был от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно, сообщал ТАСС. Именно на обратном пути мотор лодки сломался, после чего она еще 67 дней бесконтрольно дрейфовала в море без средств связи.

По данным «КП», на судне было 20 литров воды и еда, которой хватило бы только на две недели. Через 40 дней дрейфа подросток, которому на тот момент исполнилось 16 лет, умер от истощения. Через 10 дней умер его 49-летний отец — брат Михаила Пичугина. Он остался единственным выжившим, хотя потерял 50 кг.

В октябре 2024 года судно обнаружили рыбаки в 25 км от побережья в районе села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края. Лодку доставили в Магадан, где Пичугина госпитализировали. Тела погибших до момента обнаружения находились в лодке, завернутые в брезент.

По версии следствия, Пичугин в июле 2024 года предоставил в сахалинскую госинспекцию по маломерным судам договор купли-продажи катамарана с недостоверными данными о характеристике лодочного мотора.

Кроме того, зная о неисправности системы охлаждения двигателя судна, он не устранил неполадки, не провел техобслуживание и продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания. Мотор в итоге отказал.