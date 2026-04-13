Специалисты Группы РОСНАНО приступили к работе на новосибирских производственных площадках, связанных с проектом OCSiAl. Активы, ранее обращенные в собственность РФ, переданы государством в управление Группе РОСНАНО. Этот шаг стал частью планомерной стратегии компании по возврату контроля над стратегически значимыми технологиями и сохранению уникальных научных компетенций внутри страны.

Ситуация вокруг российского контура производителя углеродных нанотрубок перешла в практическую фазу. На базе предприятий ООО «Плазмокатализ» и ООО «Универсальные добавки» уже работает экспертная группа, проводящая аудит технологического комплекса и производственных линий.

Решение о том, кто будет осуществлять операционное руководство активами, было продиктовано логикой исторической преемственности. Единоличным исполнительным органом (ЕИО) площадок назначается ООО «Сигма.Новосибирск» — 100-процентная дочерняя структура Группы РОСНАНО.

Именно эта компания в свое время стала стартовой площадкой для рождения OCSiAl. Возврат управления структуре, которая изначально стояла у истоков проекта, гарантирует наиболее глубокое понимание специфики актива, сохранность и развитие сложного наукоемкого производства.

Проект OCSiAl является одним из ключевых технологических узлов Группы РОСНАНО. При непосредственном участии госкорпорации была создана уникальная технология синтеза углеродных аддитивов, организовано масштабное коммерческое производство, а продукт был выведен на глобальные рынки.

Исторически проект строился вокруг российской научной базы в новосибирском Академгородке. Однако в последние годы развитие мощностей искусственно переносилось за рубеж, а Россия планомерно исключалась из географии деятельности компании.

Начало работы структур РОСНАНО на предприятиях стало возможным после решения Советского районного суда Новосибирска, удовлетворившего иск прокуратуры в интересах Министерства науки и высшего образования РФ.

Суд постановил взыскать в доход государства активы ООО «Плазмокатализ» и ООО «Универсальные добавки» (включая доли Long Life Technologies S.A. и других участников), оценив сумму неосновательного обогащения ответчиков в 9,366 млрд рублей.

В данном случае РОСНАНО выступает не просто как управляющая компания, а как гарант того, что стратегически значимые активы и критические технологии не будут утрачены. Главная задача Группы на текущем этапе — провести детальный аудит.