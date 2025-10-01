В России зафиксирован всплеск мошеннических звонков от лиц, притворяющихся работниками военных комиссариатов. Об этом сообщил «Ленте.ру» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам эксперта, мошенники звонят россиянам и сообщают о срочной проверке или обновлении данных в связи с запуском Единого реестра электронных повесток.

«В процессе разговора собеседника просят назвать код из СМС, который якобы нужен для подтверждения личности. На самом деле этот код используется для входа в личный кабинет на «Госуслугах»», — предупредил юрист.

Особенно уязвимыми, по его словам, становятся студенты, которым звонят люди, представляющиеся сотрудниками деканатов. Они утверждают, что действуют от имени военкомата и предлагают пройти «проверку данных».

Виноградов напомнил, что любые просьбы сообщить код подтверждения по телефону — это явный признак мошенничества. Чтобы снизить риски, он рекомендует:

Лично перепроверять любые запросы через официальные сервисы.

Использовать двухфакторную аутентификацию.

Подключать услуги фильтрации подозрительных вызовов.

Регулярно проверять активность в личных кабинетах.

Накануне МВД России предупредило о еще одной новой мошеннической схеме — она нацелена на арендаторов жилья. Злоумышленники рассылают людям, снимающим квартиры, сообщения от имени собственников с просьбой перечислять арендную плату на новые, поддельные реквизиты. Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь. По данным ведомства, одна из пострадавших — медсестра, потерявшая таким образом более 30 тысяч рублей.

Это не единственная свежая схема обмана. Ранее также сообщалось, что участились случаи мошенничества под предлогом замены ключей от домофона. Злоумышленники, представляясь техническими специалистами, просят жертву сообщить код из СМС для «регистрации», но на самом деле получают доступ к ее личным кабинетам на различных платформах.