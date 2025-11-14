Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении прокурора и восьми судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства в пятницу, 14 ноября.

В сообщении СК уточняется, что к уголовной ответственности привлечены прокурор МУС Хан Карим Асад Ахмад и судьи МУС Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, а также председатель МУС Петр Юзеф Хофманьский, его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу.

Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ч. 2 ст. 301 УК (незаконные задержание, заключение под стражу) и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК (приготовление к нападению на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы, говорится в сообщении.

Ордеры на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой МУС выдал в марте 2023 года, объявив о том, что подозревает их в незаконной депортации детей с территории Украины. Москва, не подписавшая статут, назвала решение юридически ничтожным. СК в марте 2023-го возбудил уголовное дело на судей МУС, выдавших ордеры.

Власти некоторых стран заверили, что Путин может посещать их без риска исполнения требований МУС.