С 2024 года как минимум 30 российских регионов назначили выплаты за “содействие в заключении военного контракта”. RTVI изучил имеющиеся предложения и рассказывает, где и сколько власти готовы заплатить за привлечение контрактников.

Как минимум 30 российских регионов готовы заплатить гражданам за “содействие в привлечении добровольцев для заключения контракта на военную службу”, обратил внимание RTVI. В некоторых регионах выплата называется “Приведи друга” (например, в Смоленской области ее называют именно так на официальном уровне, а в Башкирии администрация района анонсировала выплату картинкой с надписью “Приведи добровольца в военкомат — получи 50 тыс. руб.”).

Медианная сумма, которую готовы заплатить по стране — 100 тыс. руб. за одного рекрута. Причем некоторые регионы акцентируют внимание на том, что выплату можно получить неограниченное количество раз — каждый новый доброволец принесет очередную выплату.

Больше всех за приведенного новобранца готовы платить в Рязанской области. Там за добровольца из другого региона, который подпишет контракт и отправится на СВО, заплатят 574 тыс. руб. Причем за иностранного гражданина платят только 80 тыс., а за местного жителя и вовсе 57 тыс.

Вторым по щедрости регионом стала Свердловская область — хотя региональная выплата не очень велика, всего 50 тыс. руб., в некоторых районах можно получить значительно больше. Например, в городском округе Пелым за приведенного контрактника заплатят 500 тыс., а в администрации муниципального округа Верхотурский обещают 400 тыс.

В тройку лидеров с самыми высокими выплатами посредникам — не из числа сотрудников военкоматов — вошла Саратовская область. Здесь приведенный доброволец, который подпишет контракт и отправится на СВО, стоит 400 тыс. руб. Саратовская область стала первой, сократившей срок выплат за вербовку контрактников — действие выплаты досрочно окончилось 28 октября (вместо 31 декабря).

Больше 100 тыс. руб. за новобранцев готовы заплатить в Калужской области (300 тыс.), ХМАО (230 тыс.), Ульяновской (200 тыс.), Воронежской и Кировской (по 150 тыс.), а также Смоленской (115 тыс.) областях.

Сумму в 100 тыс. готовы предложить в восьми регионах: Орловской, Тверской, Ярославской, Псковской, Самарской и Кемеровской областях, а также в Татарстане и Хабаровском крае. Причем в некоторых регионах (например, в Хабаровском крае) за иностранца или человека из другого региона могут предлагать больше, а за местного жителя меньше (в Хабаровском крае это всего 30 тыс. руб.).

Не все регионы, где есть выплаты для вербовщиков, назначали их на региональном уровне — в некоторых местах выплаты предусмотрены только в некоторых районах, муниципалитетах или городах. Например, в Тульской области выплату предлагает Щекинский район, а в Коми — только муниципальный район Печора. В Альметьевске (Татарстан) за завербованного новобранца платят больше, чем во всем регионе — 200 тыс. руб.