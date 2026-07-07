Один из основателей и музыкантов классического состава ВИА «Песняры» Владислав Мисевич умер на 82 году жизни в Минске. Об этом рассказала sb.by его вдова Ольга Мисевич.

По словам белорусского музыканта Александра Терехова, смерть Мисевича наступила скоропостижно, передает Sputnik Беларусь.

Гражданская панихида и похороны запланированы на 9 июля. Место похорон не уточняется.

Коллега Мисевича по ВИА Валерий Дайнеко сообщил изданию Onliner со слов его вдовы, что вечером 6 июля музыкант катался на роликах, после чего принял дома контрастный душ и почувствовал ухудшение своего состояния.

«Вероятно, оторвался тромб. Эта проблема беспокоила его с детства», — добавил собеседник портала.

Дайнеко отметил, что Мисевич оставался в хорошей физической форме и помимо катания на роликах летом, занимался лыжами зимой. Он также сообщил, что на прощание ожидают прибытие из-за границы единственной дочери музыканта.

Владислав Мисевич родился в Чкалове (Оренбург) 8 мая 1945 года. В качестве кларнетиста и саксофониста выступал в составе оркестра Оренбургского суворовского училища, позднее — в оркестре Оренбургского высшего летного училища. После призыва на срочную службу присоединился к оркестру Белорусского военного округа.

В 1965 году Мисевич познакомился с будущим художественным руководителем «Песняров» Владимиром Мулявиным в минском Доме офицеров. С 1968 года они начали играть вместе в музыкальном коллективе «Лявоны», который был переименован в ВИА «Песняры» в 1970 году.

В 1998 году основал коллектив «Белорусские песняры». Позднее покинул состав группы на фоне разногласий с другими участниками из-за того, что трое музыкантов подписали в 2020 году открытое письмо с требованием пересмотреть результаты президентских выборов в Беларуси.

Мисевич был удостоен звания Заслуженного артиста БССР.