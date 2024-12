В США сообщили, что инъекция ленакапавира — разработанного в США препарата для профилактики ВИЧ — показала «невероятно высокий» уровень эффективности в 99%. При этом ее достаточно делать раз в полгода. Это «большой успех», но нужно понимать, что препарат не является вакциной и не дает «никакого иммунитета» от ВИЧ, заявил RTVI глава специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Значительный прогресс в медицине»

Речь идет об инъекциях препарата ленакапавир биофармацевтической компании Gilead Sciences. В конце ноября в научном издании The New England Journal of Medicine были опубликованы результаты третьей стадии тройного слепого исследования, в ходе которого эти инъекции сравнивали по эффективности с антиретровирусным препаратом «Трувада» — одним из традиционных пероральных средств профилактики ВИЧ. В исследовании участвовали 3265 человек, которых поделили на две группы — одним раз в шесть месяцев кололи ленакапавир, другие ежедневно пили таблетки «Трувада».

Из 2179 человек в группе ленакапавира заразились ВИЧ только двое, а в группе «Трувада» из 1086 испытуемых заразились девять. Результаты показали, что инъекция дважды в год «значительно более эффективна», чем ежедневный прием обычных пероральных препаратов для профилактики ВИЧ, сообщил университет Эмори, проводивший исследование. Один из его авторов, профессор университетской Медицинской школы Коллин Келли назвала это «значительным и глубоким прогрессом в медицине».

«Невероятно видеть столь высокий уровень эффективности — почти 100% — в инъекционном препарате, который людям нужно принимать всего раз в шесть месяцев», — отметила она.

Результаты исследования переданы в американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Авторы рассчитывают, что ленакапавир может быть одобрен для коммерческого использования в качестве инъекции для профилактики ВИЧ уже в 2025 году.

Не путать с вакциной

Как рассказал RTVI Вадим Покровский, сам по себе ленакапавир известен уже давно — он применялся для лечения ВИЧ-инфицированных как один из запасных препаратов третьего ряда. Однако разработчики из Gilead решили попробовать его также в качестве профилактического средства от ВИЧ для тех, кто еще не заражен, но имеет риск заражения половым путем.

«Препараты этой фирмы, в том числе для предупреждения заражения, но только в виде таблеток, давно уже применяются, лет пять. Но там надо таблетку принимать ежедневно, а преимущество ленакапавира в том, что здесь можно одну инъекцию делать раз в шесть месяцев, и тогда риск заражения ВИЧ-инфекцией приблизится к нулю, 99% защиты будет. Вот, собственно говоря, в чем достижение», — пояснил он.

Покровский призвал не принимать ленакапавир за вакцину от ВИЧ, которой пока не существует.

«Это совершенно не вакцина. Вакцина — это специальный препарат, который вызывает развитие защитного иммунитета от какого-нибудь возбудителя. А здесь речь совсем о другом. Просто появился препарат, который, если его принимать — в данном случае, если его подкожно вводить, то в течение полугода этот человек будет практически защищен от заражения ВИЧ-инфекцией половым путем. То есть он может вступать в половую связь с ВИЧ-инфицированным человеком, и риск заразиться у него будет очень маленький», — сказал эксперт.

Никакого иммунитета от ВИЧ после инъекции человек не получает — препарат дает высокую защиту от заражения лишь на определенный срок, в данном случае на полгода, предупредил Покровский.

«То есть пока достаточно высокая концентрация препарата в крови, тогда заражения вирусом не произойдет — препарат просто убивает тот вирус, который проник. Но если не сделать инъекцию еще раз через полгода, концентрация снизится, и тогда человек заразится ВИЧ-инфекцией», — уточнил он.

Секрет эффективности

По словам Покровского, ленакапавир в виде инъекций пополнит арсенал препаратов PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis, доконтактная профилактика ВИЧ), нацеленных на защиту от возможного заражения, при этом средство будет более эффективной альтернативой таблеткам, которые нужно пить каждый день. Он добавил, что PrEP стали применять как раз потому, что «с вакцинами пока сплошные неудачи».

«Конечно, успех [исследования] очень большой. Если принимать разные противовирусные препараты в виде таблеток, там риск заражения выше получается, чем при введении инъекционным путем ленакапавира. Почему? А потому, что все-таки нарушение приема таблеток чаще бывает, если их каждый день надо принимать, потом это может зависеть от состояния желудочно-кишечного тракта, у кого-то хуже всасывается этот препарат до еды, после еды и так далее. То есть здесь преимущество именно введения инъекционно, чем через рот», — сказал Покровский.

Инъекция за $50 тыс.

Инъекционный ленакапавир, скорее всего, будет одобрен в США и в 2025 году может появиться в продаже, считает Покровский. В то же время есть нюанс, который заключается в дороговизне препарата.

«Главный вопрос, сколько это будет стоить. Предварительно, одна инъекция стоит около $50 тыс. — такие цены фигурировали. Это, конечно, может быть, только для богатых американцев подойдет. Конечно, надо ждать снижения, наверное, его стоимость в производстве значительно меньше, и все зависит от того, какая будет коммерческая политика фирмы-производителя», — рассуждает он.

В июле 2024 года The Guardian писала, что стоимость инъекций препарата «за первый год» составляет $42,2 тыс.

Директор фонда СПИД.ЦЕНТР Максим Губка в разговоре NEWS.ru выразил мнение, что скорого появления препарата в России ждать не стоит.

«Если говорить о доступности в РФ, то пока не ждем. Ограничивают высокая стоимость и исключение нашей страны из мультицентровых фармисследований. Плюс непринятие нашим Минздравом», — пояснил он.