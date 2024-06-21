США ввели санкции в отношении 12 представителей топ-менеджмента компании «Лаборатория Касперского». Список опубликован на сайте американского Минфина.

Под ограничения в частности попали:

директор по работе с персоналом Марина Алексеева,

заместитель генерального директора по стратегии и экономике Даниил Борщев,

директор по исследованиям и разработке Антон Иванов,

исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер,

управляющий директор в России и странах СНГ Анна Кулашова,

директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов,

директор по развитию KasperskyOS Андрей Суворов,

вице-президент, директор департамента перспективных технологий Андрей Духвалов,

исполнительный директор Андрей Тихонов,

директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов,

исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу Кирилл Астрахань,

руководитель департамента корпоративных коммуникаций Денис Зенкин.

20 июня Министерство торговли США сообщило, что американский филиал «Лаборатории Касперского» не сможет распространять на территории страны свое антивирусное программное обеспечение, продукты или услуги кибербезопасности.

Продукты и услуги «Лаборатории Касперского» представляют «неприемлемый риск для национальной безопасности» США и их граждан, заявило Бюро промышленности и безопасности (BIS) США. К такому выводу ведомство пришло после проверки операций компании Kaspersky в области кибербезопасности и антивирусной защиты.

В числе факторов риска указаны «угрозы, исходящие от России», уязвимости, которые продукты «Лаборатории Касперского» якобы создают для национальной безопасности США, а также «последствия использования» Россией этих уязвимостей.

В BIS считают, что «Лаборатория Касперского» находится под контролем или руководством российского правительства и предоставляет ему доступ к конфиденциальной информации о клиентах в США. По версии бюро, продукты компании также позволяют устанавливать вредоносные программы.

«Манипуляции с программным обеспечением Касперского, в том числе в критической инфраструктуре США, могут привести к значительным рискам кражи данных, шпионажа и сбоев в работе систем. Это также может поставить под угрозу экономическую безопасность страны и здоровье населения, привести к травмам или гибели людей», — заявили в BIS.

С 20 июля «Лаборатории Касперского» запрещается заключать новые соглашения с лицами из США. С 29 сентября вводится полный запрет на продажу программного обеспечения компании в стране и на обновление уже установленного ПО.

Ограничения также распространяется на аффилированные, дочерние и материнские компании «Лаборатории Касперского». Программ и услуг, которые носят чисто информационный или образовательный характер, решение Минторга США не касается.

Санкции против американских компаний и граждан, которые продолжат пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского», не предусмотрены. Однако они «принимают на себя все риски, связанные с кибербезопасностью», отмечается в пресс-релизе Минторга.

«Клиенты столкнутся с серьезными сложностями»

В «Лаборатории Касперского» уточнили, что теперь компания сможет продавать и продвигать на территории США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности.

В компании отметили, что предлагали провести независимую проверку своих продуктов, но Минторг США принял решение, «вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов».

«Компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами», — заявили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Компания считает, что решение Минторга США «в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности».

«Нашим текущим клиентам в США предстоит столкнуться с серьезными сложностями, ведь теперь они будут вынуждены срочно искать замену технологиям, на которые полагались в течение многих лет», — отметили в пресс-службе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Лаборатория Касперского» «по многим параметрам превосходит своих конкурентов», и назвал решение американских властей «излюбленным приемом несправедливой, нечестной конкуренции».