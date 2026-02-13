Саудовская компания Midad Energy подписала предварительное соглашение о покупке всех целевых зарубежных активов «Лукойла», пишет Reuters со ссылкой на три источника. Сделка зависит от одобрения регулирующих органов США.

Соглашение было подписано в конце января. По данным источников агентства, Midad Energy согласилась заплатить за активы наличными и разместить средства на эскроу-счете до получения разрешения от регулирующих органов. Уверенности в том, что Вашингтон одобрит сделку, нет, подчеркивают собеседники Reuters. Ситуацию осложняют сохраняющаяся геополитическая напряженность и связанные с этим проверки соблюдения требований.

Знакомый с ходом сделки источник заявил, что Midad Energy работает над обеспечением соблюдения необходимых нормативных требований. По его словам, это предложение рассматривается «как шаг с высокими ставками, подкрепленный прочными политическими связями с Саудовской Аравией».

В декабре 2025 года Reuters писало, что Midad Energy считается одним из главных претендентов на покупку международного портфеля акций «Лукойла», который охватывает нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и тысячи заправочных станций по всему миру.

При этом в конце января российская компания объявила, что заключила соглашение о продаже своих зарубежных активов с американским инвестиционным фондом Carlyle. В «Лукойле» отмечали, что соглашение «не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий». В компании добавили, что продолжают переговоры с другими потенциальными покупателями.

В октябре 2025 года США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти», а также их дочерних структур. Администрация президента Дональда Трампа объяснила ограничения отсутствием «серьезной приверженности Москвы мирному процессу, чтобы покончить с [конфликтом] на Украине». Принятые меры предполагают заморозку всех американских активов компаний и запрет американским организациям вести с ними бизнес. На фоне этого «Лукойл» объявил о намерении продать свои зарубежные активы.

Крайний срок продажи зарубежных активов российской компании — 28 февраля. Источники Politico утверждали, что консультантом международного подразделения «Лукойла», помогающим продать активы компании, стал Брайан Ланза — бывший старший советник Трампа. В администрации президента США подчеркнули, что Ланза не работает на главу Белого дома и не выражает его мнения.