Завершение конфликта на Украине и соглашение о безопасности и сотрудничестве с Россией обойдутся Евросоюзу дешевле, чем кризис вокруг Гренландии. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился бизнесмен Олег Дерипаска.

Предприниматель назвал остров «прекрасным куском льда» и оценил его стоимость в €2,5 трлн, подчеркнув, что «ставки повышаются».

Он отметил, что европейским лидерам было бы выгоднее завершить конфликт на Украине, который обошелся бы им в €150 млрд, а также заключить договор о безопасности с Россией и «за полтриллиона евро получить арктический спецназ „Полярные медведи“».

При таком раскладе, как отметил Дерипаска, европейцам удалось бы избежать позора. Свой пост он сопроводил клипом на песню Любэ «Не валяй дурака, Америка».

The Guardian: продажа Гренландии обернется катастрофой для Киева

В начале января президент США Дональд Трамп заявлял, что Гренландия важна для Соединенных Штатов с точки зрения безопасности. В беседе с The Atlantic он говорил, что вокруг острова находятся суда России и Китая. Как уточнил госсекретарь США Марко Рубио, глава Белого дома рассуждал о возможной покупке территории у Дании, а не военном вторжении. При этом в американский Конгресс был внесен проект закона об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса штата.

Позже Трамп пообещал к 1 февраля ввести пошлины на продукцию стран, которые направили свои войска в Гренландию для участия в военных учениях. Их намерения он назвал «неясными», отметил, что они играют в «очень опасную игру» и обвинил их в создании недопустимого уровня угрозы для мира. В ответ европейские государства начали обсуждение введение тарифов на американские товары на общую сумму 93 млрд евро.

18 января Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания подготовили совместное заявление. В нем сказано, что усиление безопасности в Арктике соответствует трансатлантическим интересам, а учения «Арктическая выносливость», согласованные заранее, проводились именно с этой целью. В документе также выражена солидарность с Данией и народом Гренландии. Страны подчеркнули, что тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и могут привести к «опасному спаду».