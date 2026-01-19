Завершение конфликта на Украине и соглашение о безопасности и сотрудничестве с Россией обойдутся Евросоюзу дешевле, чем кризис вокруг Гренландии. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился бизнесмен Олег Дерипаска.

Предприниматель назвал остров «прекрасным куском льда» и оценил его стоимость в €2,5 трлн, подчеркнув, что «ставки повышаются».

Он отметил, что европейским лидерам было бы выгоднее завершить конфликт на Украине, который обошелся бы им в €150 млрд, а также заключить договор о безопасности с Россией и «за полтриллиона евро получить арктический спецназ „Полярные медведи“».

При таком раскладе, как отметил Дерипаска, европейцам удалось бы избежать позора. Свой пост он сопроводил клипом на песню Любэ «Не валяй дурака, Америка».

В начале января президент США Дональд Трамп заявлял, что Гренландия важна для Соединенных Штатов с точки зрения безопасности. В беседе с The Atlantic он говорил, что вокруг острова находятся суда России и Китая. Как уточнил госсекретарь США Марко Рубио, глава Белого дома рассуждал о возможной покупке территории у Дании, а не военном вторжении. При этом в американский Конгресс был внесен проект закона об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса штата.

Позже Трамп пообещал к 1 февраля ввести пошлины на продукцию стран, которые направили свои войска в Гренландию для участия в военных учениях. Их намерения он назвал «неясными», отметил, что они играют в «очень опасную игру» и обвинил их в создании недопустимого уровня угрозы для мира. В ответ европейские государства начали обсуждение введение тарифов на американские товары на общую сумму 93 млрд евро.

18 января Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания подготовили совместное заявление. В нем сказано, что усиление безопасности в Арктике соответствует трансатлантическим интересам, а учения «Арктическая выносливость», согласованные заранее, проводились именно с этой целью. В документе также выражена солидарность с Данией и народом Гренландии. Страны подчеркнули, что тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и могут привести к «опасному спаду».