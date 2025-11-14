Верховный кассационный суд Италии 19 ноября примет решение по делу об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Если итальянские судьи утвердят решение и мужчина будет экстрадирован в Германию, это станет «резонансным прецедентом», отмечает «Коммерсантъ». При этом издание напоминает, что польский суд отклонил запрос ФРГ на выдачу другого подозреваемого по делу о «Северных потоках» — украинца Владимира Журавлева. Как пишет газета, защита Кузнецова опирается на польский опыт.

Ранее о том, что итальянский суд примет решение об экстрадиции Кузнецова на следующей неделе, сообщало РИА Новости. По данным агентства, вечером 19 ноября будет известен итог, а в последующие дни — опубликована мотивированная часть.

«В случае отмены дела производство будет возобновлено в Апелляционном суде Болоньи, в противном случае передача его Германии может состояться в течение десяти дней», — объяснил адвокат Никола Канестрини.

Он уточнил, что сторона защиты приводит семь доводов для отмены решения об экстрадиции Кузнецова. Среди них — процессуальные нарушения, иммунитет подсудимого как бывшего военного, который якобы действовал по поручению начальства, а также «политический характер дела». По мнению Канестрини, этот процесс поднимает «основополагающие вопросы верховенства права в Европе: разграничение военных действий от обычных преступлений и защита основных прав в процедурах экстрадиции».

Диверсия на «Северных потоках»

Подрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года, расследованием произошедшего занимаются немецкий правоохранительные органы. Они считают, что для проведения диверсионной операции злоумышленники, используя фальшивые документ, арендовали яхту «Андромеда». Впоследствии с помощью специализированного глубоководного оборудования они установили взрывные устройства на магистральных газопроводах.

После трех лет расследования ФРГ выдала ордер на арест семи фигурантов дела. Одним из них оказался украинец Сергей Кузнецов, итальянская полиция задержала его в августе 2025 года. Портал Spiegel online писал, что он находился на борту «Андромеды», но не был водолазом, а скорее выполнял функции координатора.

The Wall Street Journal (WSJ) утверждала, что Кузнецов был командиром диверсионного отряда. Источники издания рассказали, что изначально у итальянских правоохранителей была только фотография широкоплечего мужчины со светло-голубыми глазами, сделанная для поддельного загранпаспорта. По снимку его не смогли найти в соцсетях и базах данных. Зайдя в тупик, следователи задались вопросом: «Куда украинцы ездят отдыхать?». Тогда они пришли к выводу, что молодой человек мог путешествовать за пределами ЕС.

После этого пограничная полиция «дружественной страны» обнаружила совпадение по ориентировке, после чего детективы получили копию настоящего паспорта подозреваемого с именем и датой рождения. Им оказался 46-летний Сергей Кузнецов, которого WSJ называет «ветераном службы безопасности Украины».

Немецкая полиция установила оповещение на случай, если мужчина пересечет европейскую границу. Сигнал сработал 13 августа, когда он въехал из Украины в Польшу. Правоохранители отследили маршрут Кузнецова сначала до Чехии, затем — до Италии, где он и был задержан.

Адвокат Кузнецова указывал на невиновность своего подзащитного, отмечает WSJ. Он также говорил, что украинские власти бросили Кузнецова как «старый ботинок».

По данным WSJ, итальянские судьи должны принять решение об экстрадиции украинца к декабрю. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет, чтобы доставить подозреваемого из Италии в Гамбург для суда.