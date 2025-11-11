Адвокат бывшего украинского военного Сергея Кузнецова, задержанного по делу о подрыве газопроводов «Северный поток», заявил, что власти Украины «бросили» его как «старый ботинок». Об этом пишет «Би-би-си».

В письме Кузнецова, которое передал журналистам его представитель Никола Канестрини, мужчина обвиняет администрацию итальянской тюрьмы в жестоких условиях содержания и циничном обращении.

«Он был в армии, поэтому они должны знать, был ли он там или нет? Если он был там, они должны его защищать, а если нет, то они также должны его защищать», — приводит издание слова адвоката.

По словам объявившего голодовку Кузнецова, руководство тюрьмы обращается с ним как с «преступником №1» и содержит в одном месте с боевиками «Исламского государства»*. Он также обвинил администрацию в том, что сотрудники тюрьмы «цинично игнорируют» его вегетарианскую диету.

«Они думают, что эти ограничения могут повлиять на мое положение и заставить меня признать свою вину. Но эти усилия бесполезны», — написал он.

По словам одного из родственников мужчины, его семья пыталась доставить в тюрьму специальное питание, однако получила отказ. Кастерини также передал слова Кузнецова о том, что он похудел на девять килограммов, и обратил внимание на то, что во время их встречи, одежда на его подзащитном «болталась».

В то же время адвокат отметил, что, несмотря на отказ от твердой пищи, украинец «чувствует себя хорошо и находится в ясном уме». Несмотря на критику в адрес украинских властей со стороны Кастерини, сам Кузнецов написал в письме, что с пониманием относится к позиции Киева, так как в настоящий момент руководство его страны «занято более важными делами, направленными на прекращение войны».

«Я очень люблю Украину и рад, что мне выпала честь служить офицером в ее вооруженных силах», — говорится в тексте письма.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, в свою очередь, сообщил, что дело Кузнецова будет рассмотрено, и пообещал проверить условия его содержания в итальянской тюрьме.

После взрыва на газопроводе «Северный поток», пролегающего по дну Балтийского моря, прокуратура Германии выдала ордера на арест Сергея Кузнецова. Мужчина был задержан в Италии, однако не признал своей вины в подрыве трубопроводов, перекачивающих российский газ в Германию. Официальные лица Украины также заявили о непричастности к произошедшему.

Немецкая прокуратура потребовала экстрадировать его на основании обвинения в «антиконституционной диверсии». Суд в Болонье удовлетворил запрос Германии, после чего защита Кузнецова обжаловала это решение. Ожидается, что слушание по апелляции пройдет в Италии в течение ближайших недель.

* запрещенная в России террористическая организация