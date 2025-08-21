Итальянская полиция задержала гражданина Украины Сергея К., который, как утверждается, причастен к подрыву трубопроводов «Северный поток» в 2022 году. Об этом сообщает немецкий портал Spiegel online. Арест был произведен накануне вечером в среду, 21 августа, на основании европейского ордера в районе Римини.

Предположительно, задержанный мужчина причастен к подрыву «Северных потоков». Сообщается, что украинец Сергей К. находился на борту судна «Андромеда», на которой перемещались злоумышленники. По информации Spiegel online, диверсии на трубопроводах в сентябре 2022 года совершили украинские спецназовцы. «Для этой цели на специально арендованной парусной яхте подвезли водолазов, чтобы они прикрепили взрывчатку к морскому дну», — сообщает издание.

По данным федеральной прокуратуры, Сергей К. не был одним из этих вероятных водолазов, но «выполнял, скорее, координирующую функцию».

«В силовых кругах говорят, что до сих пор неясно, когда Сергей К. будет экстрадирован в Германию. Связаться с Сергеем К. для небольшого комментария не удалось, а информация о предоставлении защиты изначально отсутствовала», — пишет Spiegel online.

Офис генерального прокурора при Верховном суде в Карлсруэ ведет расследование по подозрению в «антиконституционном саботаже и приведении в действие взрывного устройства». Изначально в Германии искали «российский след», но «в конце концов, следователи из федеральной полиции и федеральной прокуратуры разыскали парусную яхту и раскрыли связь с Украиной». В расследовании журнала Spiegel утверждается, что диверсия «была санкционирована украинскими Вооруженными силами».

В 2024 году генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель выдал первый ордер на арест одного из предполагаемых дайверов.

«Однако подозреваемый покинул свое место жительства в Польше до того, как его смогли арестовать. Сообщается, что польские власти заранее предупредили об этом украинских коллег. Сообщалось, что обвиняемый пересек границу с Украиной на автомобиле с дипломатическими номерными знаками», — писало издание.

Ранее посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф заявил в интервью RTVI, что офис прокурора в Карлсруэ не предоставлял подробности о ходе расследования не только российской стороне, но даже немецким депутатам и членам правительства, несмотря на их запросы.

Прокуратуры Швеции и Дании свои расследования прекратили. В Москве заявляли, что за подрывом «Северного потока-1» и «Северного потока-2» стоят «англосаксы».