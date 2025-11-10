Германия после трех лет расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» выдала ордер на арест семерых фигурантов дела. Как отмечает The Wall Street Journal, одного из них отказалась экстрадировать Польша, назвав его «героем». Другого ранее задержали в Италии, и в декабре его могут выдать немецкой стороне для суда. Подробнее о новых деталях расследования — в материале RTVI.

Семерых под арест

Подрыв газопроводов СП-1 и СП-2 произошел в 2022 году. Тогда целых три страны — Дания, Швеция и Германия — запустили три отдельных расследования. В феврале 2024-го первые две страны закрыли уголовные дела, объяснив это тем, что они находятся вне их юрисдикций.

Однако ФРГ все эти годы не прекращала попыток выяснить, что же тогда случилось на дне Балтики. Для Берлина это дело имеет особое значение, так как до начала военного конфликта на Украине по «Северному потоку» через Германию российский газ шел в Европу. «Северный поток — 2» должен был расширить поставки, но до диверсии он так и не был полноценно запущен.

«Медленный процесс выяснения начался вскоре после взрывов на Балтике. Отслеживая компании по аренде лодок, телефоны и номерные знаки, Потсдамская группа (детективы Федеральной полиции Германии с офисом в Потсдаме. — Прим.RTVI) заложила основу для выдачи ордеров на арест трех военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырех ветеранов-глубоководников», — пишет WSJ со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, диверсанты поставили цель — сократить доходы Москвы от продажи газа в Европу, а также разорвать экономические связи России и Германии.

В Италию через Польшу и Чехию

В августе итальянская полиция задержала гражданина Украины — одного из подозреваемых в подрыве газопроводов. Тогда СМИ писали, что Сергей К. находился на борту судна «Андромеда» — именно на ней, как предполагается, перемещались злоумышленники.

WSJ отмечает, что этот человек был командиром диверсионного отряда. Источники, знакомые с расследованием, рассказали, что изначально у следователей была только фотография улыбающегося широкоплечего мужчины со светло-голубыми глазами.

«Фотография была взята из его украинского загранпаспорта, который он использовал во время операции: он был выдан на фейковое имя, что, по словам полиции, типично для операций украинских спецслужб. Этот человек не был зарегистрирован в соцсетях, его фотография не было ни в одной европейской базе данных или базе данных союзников», — пишет издание.

Зайдя в тупик, следователи задались вопросом: «А куда украинцы ездят отдыхать?» Ведь они могут покидать территорию Евросоюза и въезжать обратно. Спустя некоторое время погранслужба одной из стран ЕС выявила совпадение по ориентировке, а у полиции Германии на руках была копия реального паспорта гражданина Украины с именем и датой рождения. Им и оказался 46-летний Сергей К., ветеран СБУ.

Они установили оповещение на случай, если он пересечет европейскую границу. «Тихая тревога» сработала 13 августа: тогда подозреваемый въехал из Украины в Польшу. При помощи данных оплаты дорожных сборов и онлайн бронирований отелей его женой полиция смогла отследить маршрут Сергея К. до Чехии, а затем — Италии. Там его и задержали.

«Ожидается, что к декабрю итальянские судьи примут решение об экстрадиции украинца в Германию. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет, который заберет Сергея К. из Италии и доставит его в Гамбург для суда», — добавили в WSJ.

Из Польши на Украину на BMW

Другого подозреваемого немецкая полиция выследила в Польше. Его задержали 30 сентября по выданному Германией ордеру недалеко от Варшавы. Им оказался 46-летний Владимир Журавлев. Правоохранительные органы ФРГ утверждали, что он был водолазом и входил в группу лиц, которая заложила взрывчатку на трубопроводах. Также Берлин потребовал его экстрадиции.

Однако 17 октября Варшавский окружной суд отклонил запрос об экстрадиции и постановил немедленно освободить мужчину.

Адвокат подозреваемого перед слушанием заявил, что его подзащитный не признает вину, что Журавлев не совершал никаких преступлений против Германии, так что «не понимает, почему немецкая сторона выдвинула эти обвинения». Он добавил, что ни один украинец не должен быть обвинен в каких-либо действиях, направленных против России, пишет Associated Press.

Премьер-министр Польши Дональд Туск тогда поприветствовал решение суда.

«Суд поступил правильно. Дело закрыто», — написал глава кабмина на своей странице в Х.

WSJ напомнила, что Туск уже давно критиковал зависимость ФРГ от российских энергоносителей. По словам польского премьера, проблема с «Северным потоком» была не в том, что он был подорван, а в том, «что он был построен».

«Польша отказалась экстрадировать одного из подозреваемых для суда в Германии. Вместо этого она считает его героем», — добавили авторы статьи.

Впоследствии этот гражданин Украины был доставлен на родину на черном BMW с дипломатическими номерами, за рулем которого, как утверждается, был украинский военный атташе в Варшаве.