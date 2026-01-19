Второй Западный окружной военный суд огласит приговор обвиняемым в теракте, в котором погибли генерал Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов, 21 января. Об этом RTVI сообщили в суде.

Ранее ТАСС сообщил, что приговор четверым обвиняемым — Ахмаду Курбонову, Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву, — будет вынесен 19 января сразу после последнего слова подсудимых. Однако в суде RTVI заявили, что приговор сегодня оглашен не будет. Журналистов попросили покинуть суд, так как процесс проходит в закрытом режиме. Таким образом, с последним словом подсудимые выступали в том же формате.

В зал их заводили бойцы ОМОНа в сопровождении служебной собаки. У одного из обвиняемых в файле для документов лежала православная икона.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов был убит 17 декабря 2024 года возле своего дома на Рязанском проспекте в Москве. В теракте вместе с генералом погиб и его адъютант майор Илья Поликарпов. Для убийства террористы использовали СВУ, размещенное на электросамокате, припаркованном рядом с подъездом. Взрывчатка была приведена в действие дистанционно, когда Кириллов и Поликарпов выходили из подъезда. А трансляция теракта велась из автомобиля каршеринга, находящегося неподалеку, в онлайн режиме в город Днепр.

19 декабря силовики задержали непосредственного исполнителя — гражданина Узбекистана Ахмада Курбонова. Он скрывался на съемной квартире в деревне Черное городского округа Балашиха. Организаторы теракта связались с ним через мессенджер и предложили поехать «на заработки» в Россию. Курбонов получил от куратора деньги на покупку самоката, на котором он должен был следить за Кирилловым. А затем Курбонову предложили его убить, пообещав за это 100 тысяч долларов и проживание в одной из стран Евросоюза.

Когда Курбонов согласился, он получил координаты тайника с бомбой. В тот же день он отправился к дому, где жил Кириллова, установил СВУ на самокат, а сам сел в машину, откуда вел трансляцию для кураторов. Когда Кириллов и его адъютант вышли из подъезда, Курбонов нажал на кнопку и привел взрывчатку в действие.

Вскоре следствие установило, что Курбонов действовал не один, а в составе группы. Силовики задержали также Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева. По данным следствия, именно Сафарян получил из-за границы взрывчатку, которую хранил у себя дома, а затем через курьера передал Курбонову. Курбонов собрал бомбу самостоятельно, а до этого, установили силовики, прошел соответствующую подготовку. Бомбу он начинил стальными шариками.

После того, как Курбонов скрылся с места теракта, обеспечить ему жилье для того чтобы отсидеться, прежде чем покинуть страну, должны были Точиев и Падиев. Получив деньги от кураторов, они сняли на них жилье в Подмосковье.

За организацией теракта, как также установило следствие, стояли украинские спецслужбы. Кроме того, в деле имеется еще один фигурант — украинец Андрей Гедзик. Ему в том числе заочно предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, контрабанде взрывчатки и соучастии в теракте. Сейчас Гедзик находится в международном розыске.

Ранее государственное обвинение запросило для Курбонова, Сафаряна, Точиева и Падиева наказание. Курбонова прокуратура попросила приговорить к пожизненному лишению свободы, Сафаряна к 28 годам, Точиева и Падиева — к 26 и 24 годам соответственно.

Курбонов вину признал полностью, но от последнего слова отказался. Сафарян признал вину частично. По данным RTVI, он сказал, что действительно хранил оружие. Но к теракту непричастен. Также сказал, что не поддерживает идеологию терроризма, и во всем поддерживает политику России. Точиев и Падиев вину не признали. Их адвокаты рассчитывают на оправдательный приговор.