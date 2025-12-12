Петербургский суд прекратил производство по делу о возврате квартиры прежнему владельцу, который продал ее под влиянием мошенников. Стороны заключили мировое соглашение, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По данным суда, в июле 2024-го истец по имени Маргарита продала свою квартиру ответчику Константину за 5 млн рублей. Позже стало известно, что в период с апреля по август того же года неизвестные лица под видом сотрудников МВД, Центробанка и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) связались с женщиной, вынудили ее продать квартиру и передать им полученные деньги. Происходящее они объясняли «сохранением ее денежных средств».

После этого Маргарита обратилась в полицию и суд с просьбой признать сделку по продаже квартиры недействительной. В результате, 11 декабря, стороны заключили мировое соглашение и расторгли договор.

Теперь первоначальная владелица квартиры должна вернуть покупателю 5 млн рублей через безотзывный покрытый аккредитив, действующий до апреля 2026 года. Ответчик обязуется освободить квартиру и передать ее истцу. Ключи будут возвращены одновременно с подписанием передаточного акта.

Кроме того, стороны договорились о распределении судебных расходов. Уплаченная Маргаритой государственная пошлина будет возвращена из бюджета Санкт-Петербурга.

Лебедева отметила, что продажа этой квартиры была произведена по «широко обсуждаемой схеме». Вероятнее всего, речь идет о такой называемой схеме Долиной. Такой термин появился на фоне скандала вокруг столичной недвижимости народной артистки России Ларисы Долиной, которую она продала под воздействием мошенников, а после — вернула через суд.

Ранее Лебедева рассказала, что за 2024 и 2025 годы районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели 52 квартирных спора по «схеме Долиной». Из них в 29 случаях иски были удовлетворены — покупатель возвращал квартиру, а продавец — деньги. Еще в 23 делах суды отказали в возвращении квартиры.

Подобные случаи встречаются и в других городах. В начале декабря октябрьский районный суд Екатеринбурга утвердил мировое соглашение, по которому проданная аферистам квартира вернется собственнице, а покупатель получит обратно свои деньги. Истцом выступала 20-летняя девушка, утверждавшая, что мошенники обманули ее под видом ФСБ, Росфинмониторинга и техподдержки портала «Госуслуги».

Дело Долиной

Лариса Долина под воздействием мошенников продала пятикомнатную квартиру в столичном районе Хамовники. Добросовестная покупательница Полина Лурье заплатила за недвижимость 112 млн рублей, но по итогам разбирательства осталась ни с чем. Суд решил, что уплаченные за квартиру деньги ей могут вернуть мошенники.

В декабре Лурье обратилась в Верховный суд с просьбой удовлетворить ее собственный иск и вернуть жилье, заседание должно состояться 16 декабря.

Помимо судебных разбирательств, на Ларису Долину обрушилась и массовая критика в соцсетях. Россияне стали требовать от певицы возвращения денег покупательнице. При этом после завершения концерта в Наро-Фоминске, который состоялся 11 декабря, Долина поблагодарила слушателей за поддержку.

«Я бесконечно благодарна вам за эту чудесную сегодняшнюю встречу, за тепло ваших сердец, за вашу поддержку, которая абсолютно бесценна для меня. Только это и помогает мне плыть дальше. Я надеюсь, что все уладится и все будет хорошо», — сказала певица.

Во время своей речи Долина не смогла сдержать слез, зал поддержал ее аплодисментами.