Оппозиционер Алексей Навальный незадолго до смерти подал к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) очередной иск — о незаконности этапирования в колонию «Полярный волк». Как обратила внимание Русская служба Би-би-си, иск зарегистрировали 20 февраля, уже после смерти политика.

По словам источника, знакомого с содержанием иска, Навальный жаловался, что его незаконно этапировали в максимально удаленную от места его регистрации колонию особого режима (хотя такие колонии есть недалеко от Москвы), а маршрут этапа был необоснованно долгим.

Согласно данным на сайте Лабытнангского суда, иск был зарегистрирован 20 февраля — через четыре дня после того, как УФСИН по ЯНАО объявило о смерти Навального.

Этапирование оппозиционера в одну из самых северных колоний России, находящуюся за полярным кругом, продолжалось 20 дней, на протяжении которых близкие Навального и адвокаты не могли узнать, где он находится. Только 25 декабря стало известно, что политика доставили в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Соратник Навального Леонид Волков* тогда отмечал, что до колонии, куда этапировали Навального, «практически невозможно добраться, туда практически невозможно даже письма слать». По его словам, «это максимально возможный уровень изоляции от мира — для чего все и затевалось». Другой соратник оппозиционера Иван Жданов* назвал ИК-3 «одной из самых северных и отдаленных колоний вообще», добавив, что «условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты».

Сам Навальный в первом письме с Ямала писал, что 20 дней этапа были «довольно утомительными», но отмечал, что настроение у него «все равно отличное». «Я ваш новый Дед Мороз. Ну а что? У меня есть тулуп, шапка-ушанка, скоро мне дадут валенки, за 20 дней этапа у меня отросла борода», — рассказывал политик, призывая за него «не переживать».

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На данный момент известно о двух исках Навального, поданных им из ямальской колонии, отмечает Би-би-си. В другие российские суды на момент его смерти поступило не менее 101 жалобы в адрес ФСИН, СИЗО и колоний, где политик провел три с половиной года после возвращения в Россию. Би-би-си насчитала 103 иска Навального и его защиты, которая самостоятельно жаловалась на отказ в свиданиях с ним.

Все иски, которые успели рассмотреть суды, были отклонены. Среди них — попытка обжаловать лишение возможности писать письма и жалобы на колонию (иск отклонен Верховным судом в Москве 22 июня). Навальный жаловался, что ему перестали выдавать положенные всем заключенным письменные принадлежности.

В январе 2024 года Верховный суд отклонил два иска об условиях содержания в исправительной колонии. В первом Навальный оспаривал правила, позволяющие отводить на прием пищи в колонии всего 15 минут, «из-за чего приходится давиться кипятком»; второй иск был призван защитить право заключенного иметь больше двух религиозных книг в помещении камерного типа и одной в ШИЗО.

16 февраля 2024 года управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что 47-летний Навальный «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли. 17 февраля в Следственном комитете адвокату политика заявили, что причина смерти «не установлена».

Соратники Навального считают его смерть «убийством» и возлагают вину на российское руководство. Вдова Навального Юлия 19 февраля заявила, что считает президента России Владимира Путина причастным к смерти ее мужа, и пообещала продолжить его дело. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

Семья Навального на протяжении нескольких дней после его смерти не знала, где находится его тело, и пыталась добиться его выдачи. Мать политика Людмила Навальная 20 февраля потребовала от Путина незамедлительно решить вопрос с выдачей тела ее сына. 22 февраля она рассказала, что ей показали тело сына и что следователи хотят похоронить политика тайно и ставят условия «где, когда и как должен быть похоронен Алексей».

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