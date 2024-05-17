Вахитовский районный суд Казани приговорил ключевую фигурантку дела пирамиды Finiko Лилию Нуриеву к 4,5 годам лишения свободы за хищение 206 млн рублей путем мошенничества. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

На суде 42-летняя Нуриева просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, и обещала возместить ущерб. Женщина дала показания против организаторов пирамиды и заключила досудебное соглашение со следствием.

Нуриеву признали виновной не только в мошенничестве, но и в участии в преступном сообществе. Суд установил, что с июля 2019-го по июль 2021 года она обманула 161 вкладчика Finiko, которые лишились 206 млн рублей.

Уголовное дело о создании финансовой пирамиды Finiko завели в декабре 2020 года. До этого прокуратура в ходе проверки выяснила, что с 2018 года некие люди от имени компании предлагали гражданам вложить средства в «фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках» под 25% ежемесячного дохода.

Вкладчики приобретали и переводили биткоины на криптокошельки на интернет-платформе Finiko, после чего в их личных кабинетах на сайте финансовой пирамиды отображались начисления внутренней валюты компании — «цифрон». Ее курс, как утверждали организаторы схемы, составлял $1 за единицу.

Предполагалось, что в «цифронах» инвесторы будут получать обещанный доход, который затем смогут обналичить. При этом, как сообщали в МВД, заявленная «инвестиционная деятельность фактически не велась».

Finiko была зарегистрирована за пределами России, она не имела лицензии на деятельность форекс-дилера и не была зарегистрирована ни в государственных реестрах, ни в налоговых органах. В июле 2020 года «вкладчики» обнаружили, что их личные кабинеты на сайте компании заблокированы. Ущерб, причиненный некоторым из «инвесторов», достиг порядка 10 млн рублей.

В конце апреля Генпрокуратура России направила дело создателей Finiko в суд, утвердив обвинительное заключение. Фигурантами дела стали сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин и еще девять человек. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).