Американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью RTVI US, что Европа разваливается на глазах. Он также призвал посмотреть «на соотношение долга к ВВП в некоторых из европейских стран».

Журналист сказал, что любит Европу и много времени провел там.

«Вы знаете, мои предки были оттуда. Окей, значит, я за Европу, но Европа разваливается на глазах», — продолжил Карлсон.

По мнению американца, это происходит потому, что «те же идеи, которые втянули США в эту войну с Россией», в течение 80 лет доминировали в Европе.

«И это полностью разрушило ее, понимаете, после тысяч лет создания этой невероятно сложной и прекрасной культуры, величайшей из всех, что когда-либо видел мир. Эта христианская цивилизация была полностью разрушена за сто лет. И мне от этого безумно грустно», — заключил Карлсон.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о слабости России по сравнению с Европой.

«В России живут 130 млн человек, а в ЕС — 400 млн. ЕС — крупная экономика, а российская гораздо меньше. Россия слаба по сравнению с нами, как в военном, так и в экономическом отношении. Они [западноевропейские политики] играют в игру, утверждая, что являются слабой стороной», — сказал Орбан в интервью венгерским журналистам.