Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Россия слабее Евросоюза как в военном, так и в экономическом отношении. Такое заявление глава венгерского правительства сделал в интервью политическому медиаканалу Harcosok órája («Час воителей»). Орбан указал на это в контексте того, что не понимает позицию руководства ЕС, которое говорит о якобы исходящей от России угрозе.

«В России живут 130 млн человек, а в ЕС — 400 млн. ЕС — крупная экономика, а российская гораздо меньше. Россия слаба по сравнению с нами, как в военном, так и в экономическом отношении. Они [западноевропейские политики] играют в игру, утверждая, что являются слабой стороной», — передает газета Magyar Nemzet суть сказанного Орбаном.

В июне в интервью французскому телеканалу LCI Виктор Орбан говорил, что Европа слаба и нуждается в американской помощи. В то же время он исключил перспективу полномасштабного конфликта с Россией, сказав, что «Россия слишком слаба для этого» и «не может одолеть Украину». Венгерский премьер указал на необходимость стратегического соглашения Европы с Москвой, но подчеркнул, что для этого Европа должна быть сильной, потому что «русские понимают только язык силы».

Орбан признал, что каждый день посвящает много времени «теме войны», имея в виду конфликт на Украине. Если бы в Венгрии повторилась ситуация с беспилотниками, как в Польше, которая обвинила во вторжении в свое воздушное пространство Россию, то «ответ был бы найден», заявил премьер.

В ходе интервью Орбан также отверг обвинения президента Украины Владимира Зеленского, заявившего 26 сентября о вторжении в его страну венгерских дронов-разведчиков. Киеву следовало бы разобраться с беспилотниками с востока, никто не будет атаковать его с запада, сказал премьер.

При этом Орбан выразил мнение, что Украина утратила свой суверенитет, утратив контроль над значительной частью территории в ходе конфликта с Россией, тогда как остальная часть «удерживается Западом».

Как утверждает глава венгерского правительства, в Европе усилились колониальные настроения в отношении Украины.

«Они считают, что имеют право забрать то, что осталось от Украины. Мотивом является разграбление украинцев, но они продают это под видом защиты Украины, напомнил он», — пишет Magyar Nemzet.

Кроме того, Орбан рассказал, что президент США Дональд Трамп в разговорах с ним дал понять, что считает военный конфликт уже оконченным, а основной вопрос заключается в том, кто и когда достигнет соглашения с Россией.

«Он убежден, что эту войну невозможно выиграть на поле боя. Украина могла бы победить, если бы сотни тысяч солдат из Западной Европы или Америки прибыли на фронт. Но это означало бы мировую войну, а ее никто не хочет», — передает газета сказанное Орбаном.

Премьер Венгрии также заявил в интервью, что его страна продолжит покупать газ и нефть у России, поскольку установлена согласованная цена на топливо, которая ниже, чем в других странах. «Разве было бы хорошо, если бы венгерским семьям пришлось платить больше?» — задался вопросом Орбан.

По словам венгерского премьера, он объяснил это в том числе Трампу по телефону. В этом разговоре глава правительства отметил, что Венгрия и США не подчиняются друг другу, а являются двумя независимыми государствами, которые время от времени могут обмениваться вопросами. Венгрия не является рабской страной, добавил Орбан.