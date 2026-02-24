В последние дни февраля в Москве и области потеплеет, сильных снегопадов больше не ожидается, рассказал RTVI специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Он добавил, что температура в начале марта в столичном регионе будет от нуля и выше.

«В ближайшие сутки в Московской области будет преобладать облачная погода со снегом. Говорить о том, что это будет мощный, очень сильный и сверхъестественный снег, не стоит, потому что за сутки выпадет всего от 5 до 10 мм осадков. Для сравнения: в прошлый снегопад за короткий период — около 6-10 часов — выпало от 25 до 35 мм осадков. Поэтому это будет обычный зимний небольшой снежок, в течение суток могут быть отдельные периоды с усилением снега и ухудшением видимости до 600-1000 метров, не более того», — рассказал синоптик.

В среду, 25 февраля, в столичном регионе местами пройдет небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица, предупредил Ильин. Четверг и пятница, по его словам, обещают быть преимущественно без осадков, с прояснениями, хотя в пятницу возможна облачность. К концу рабочей недели температура начнет расти, добавил собеседник RTVI.

«Сегодня днем температура воздуха будет от минус 1 до минус 6 градусов по области, в Москве — минус 2-4 градуса. Завтра — от минус 1 до минус 3 градусов. В четверг ожидается небольшое снижение температуры, буквально на градус — в столице минус 2-4 градуса. А уже в пятницу будет от нуля до минус 5 градусов», — сказал эксперт.

Сегодня и завтра температура ночью в Москве будет минус 4-9 градусов, добавил Ильин. В ночь на пятницу по области может похолодать до минус 10-13 градусов, в столице в это время будет минус 8-10 градусов.

«Ветер будет дуть завтра с северо-востока со скоростью 5-10 м/с. Затем повернет на северный и крутанется в пятницу на южный и стихнет до значений 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти в течение рабочей недели и в пятницу достигнет 764 мм ртутного столба. В воскресенье оно понизится до 759 мм ртутного столба. Если в пятницу будет 764 мм, а в воскресенье 759 мм — то в эти дни будет наблюдаться достаточно ровное понижение, без каких-то сильных скачков», — уточнил синоптик.

В выходные — 28 февраля и 1 марта — сохранится преобладание облачной погоды без существенных осадков, сказал эксперт. Он добавил, что 1 марта сила ветра составит 3—8 м/с.

«Температура будет расти: в субботу от минус 2 до плюс 3 градусов, в воскресенье уже плюс 1-6 градусов. Ночью в выходные местами пройдет небольшой снег, будет минус 1-7 градусов. В воскресенье местами ночной минимум будет около нуля градусов. Днем 1 марта ожидаются осадки: скорее всего, при такой температуре будет небольшой кратковременный дождь», — сообщил собеседник RTVI.

Начало следующей недели, по прогнозам Ильина, принесет температуру от нуля до плюс 5 градусов: «Будет облачно, без осадков. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление будет находиться около 760 мм ртутного столба».

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что с приходом календарной весны температура воздуха в Москве повысится.

«Первая пятидневка весны в Москве завершится небольшим морозцем. Температура воздуха в этом году будет значительно ниже, чем в 2025-м, когда оттепель началась с 1 марта и продлилась весь месяц», — добавила она.