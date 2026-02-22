Мэр Москвы Сергей Собянин вспомнил диалог с коллегой, во время которого тот спросил, «какому Богу он молился», чтобы в столице выпал снег. Этот момент запечатлел корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

18 февраля перед началом заседания участники наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), включая Собянина, вице-премьера Александра Новака, а также главу Минэкономразвития Максима Решетникова и главу Минпромторга Антона Алиханова, с юмором обсуждали погоду в столице.

По словам Новака, сугробы выросли до шести метров в высоту. Собянин в ответ на это вспомнил недавний вопрос своего коллеги, в городе которого нет снежного покрова: «Ты кому свечи поставил, какому богу молился?»

«У них всю зиму нет вообще снега. <…> Я все смотрю, думаю: ну когда же ему немножко выпадет?», — пояснил Собянин.

Решетников в шутку отметил: «Не знаю, какому богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно». О каком именно городе идет речь, неизвестно.

Последний сильный снегопад отмечался в Москве и Подмосковье с ночи 19 февраля. Он спровоцировал пробки на дорогах и отмену авиарейсов, а Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 21 февраля снежный покров на опорной московской метеостанции ВДНХ в 1,8 раза превысил климатическую норму (38 см), составив 70 см.

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила RTVI, что вечером 23 февраля на Москву и область выйдет западный циклон. Это означает, что интенсивных снегопадов уже не будет, а температура воздуха начнет постепенно повышаться. В понедельник температура воздуха днем составит -1 градус, а к вечеру столбики термометра опустятся до -3. Гидрометцентр предупредил о гололеде и налипании снега.