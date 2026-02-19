После рекордного сегодняшнего снегопада Москву и область ожидает «короткая передышка» в конце недели, заявила RTVI главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Она добавила, что в начале следующей недели температура вернется к климатической норме.

С ночи 19 февраля в Москве и Подмосковье начался сильный снегопад, который вызвал пробки на дорогах и отмену авиарейсов. Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности. В течение суток в столице и области ожидается обильный снег, местами очень сильный, метель, гололедица и снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

«За сегодняшние сутки выпадет рекордное количество осадков. Что касается предстоящей ночи, то сохранится снег, но уже меньшей интенсивности, а завтра уже вообще небольшой снежок», — рассказала синоптик.

Она уточнила, что на выходных — 21—22 февраля — столичный регион ожидает «короткая передышка в снегопадах».

«Погода будет без существенных осадков, умеренно морозная. Ночью минус 11—13 градусов, максимальная температура — минус 6—9 градусов, то есть пока еще ниже климатической нормы где-то на 3—4 градуса», — отметила Позднякова.

Вечером в понедельник, 23 февраля, на Москву и область выйдет следующий циклон — западный, он придет с Псковской области. Это означает, что таких интенсивных снегопадов, как сейчас, уже не будет, пояснила эксперт.

«Поэтому мы ждем, что [на следующей неделе] будет снег, но меньшей интенсивности, чем сейчас. Температура воздуха начнет постепенно повышаться: в дневные часы уже минус 1-6 градусов, да и среднесуточные показатели будут в пределах климатической нормы», — заявила Позднякова.

По ее словам, конкретно говорить о том, какой будет погода в последние дни февраля, сейчас рано.

«Потому что, честно говоря, каждые 12 часов в последние числа февраля меняют тенденцию в погоде. Кто-то дает понижение температуры относительно 24—25 февраля, кто-то сохраняет, поэтому пока сказать сложно», — резюмировала собеседница RTVI.